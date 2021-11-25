拜登切除瘜肉證實為良性 但可能是癌前病變

美國總統拜登上周五（19日）入院接受例行大腸鏡檢查，發現腸內有1粒瘜肉並已切除，等待瘜肉增長檢查結果。拜登醫生周三（24日）報告指，證實已切除的瘜肉屬良性，但建議拜登在7至10年後需再次進行大腸鏡檢查。

美國總統拜登做身體檢查 醫生稱仍適合履行職務 【下一頁】

拜登（Joe Biden）於上周五入院接受年度身體檢查時，發現大腸內有1粒瘜肉，醫生奧康納（Kevin O'Connor）為他切除並化驗。奧康納周三公開報告，指拜登所切除的瘜肉證實屬良性、且生長緩慢，但認為是潛在的癌前病變；與拜登在2008年所切除的瘜肉相似。

奧康納續指，拜登現階段無需採取進一步行動，認為他在7至10年後才需要做另一次大腸鏡檢查。

白宮：拜登想2024年再參選 力爭連任美國總統 【下一頁】

奧康納亦在聲明內稱，完成上周五的身體檢查後，顯示拜登仍然是一位健康、精力充沛的78歲男子，絕對適合履行總統職務，包括擔任行政長官、國家元首及總司令。

拜登上周入院檢查期間，曾短暫將權力移交副總統賀錦麗（Kamala Harris），使她享有85分鐘美國擁有總統權力，短暫成為首位美國女總統。

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責任編輯：郭麗明