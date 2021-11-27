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【銀髮商機】日本發明「另類電飯煲」照顧長者　一般食品都可變軟餐（有片）

16:00 2021/11/27

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DeliSofter可以令大部分食物更易於消化，同時不會犧牲食物的形狀和質地。

日本有工程師研發出一部「電飯煲」，據指可以令炸雞柔軟得可以薯片切開。產品專為有吞嚥困難的長者而設，希望可以盡量不影響食物的外觀。

【本地藝術】Lalamove夥4位本地藝術家設計全新貨車　6個月遊走港九新界（多圖）

綜合外電報道，由於人口老化問題嚴重，以銀髮族為目標顧客的護理產品愈來愈多，亦是未來的發展重點，故日本Panasonic在2019年把相關業務分拆，成立新公司「Gifmo」，由兩名女性工程師領導。 Gifmo最近則專為有吞嚥困難的長者，研發出「DeliSofter」。

藉高壓令食物更易於消化

此產品外貎看似是一部平平無奇的電飯煲，事實上把食物放進去後，機器將會首先切割食物，然後在攝氏120度的溫度下，將食物置於極高的壓力下。此舉令大部分食物更能易於消化，同時不會犧牲食物的形狀和質地。 DeliSofter最希望可以令長者的生活和飲食恢復正常，他們亦可以自行用舌頭處理食物。

未經「DeliSofter」處理的食品。（Gifmo Facebook圖片）

經「DeliSofter」處理的食品，外觀與原本的食物沒太大分別。（Gifmo Facebook圖片）

負責管理 Gifmo的Megumi Ogawa及Tokie Mizuno，已於Panasonic工作很長一段時間。Megumi Ogawa研發DeliSofter，是緣於她父親年老時，同樣出現吞嚥困難的問題，平常喜歡的食物亦無法進食，只能飲用液體。不過，研發的過程並不容易，一度被要求中止研發，因難以量產。但她們最終沒有放棄將其變成了一個自願項目， 最終成功令此產品面世。

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責任編輯：葉泳珊

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