【ET開市直擊】教育股集體炒上成奇萉 準備通關再戰濠賭股？（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:30 2021/11/26 分享： 悶市之下教育股成為逆市奇萉，氣勢可維持多久？另外，通關準備就緒，濠賭股可再次留意？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市場焦點！ 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即登入：HKET財經台 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月22日-26日） 2021/11/25 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月22日-26日） 【ET開市直擊】港股年底前能否再炒起？ 溫傑為你尋找值搏股！（附time code） 2021/11/25 【ET開市直擊】港股年底前能否再炒起？ 溫傑為你尋找值搏股！（附time code） 【ET開市直擊】港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署（附time code） 2021/11/24 【ET開市直擊】港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署（附time code） 【ET開市直擊】手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（附time code） 2021/11/23 【ET開市直擊】手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（附time code） 【ET開市直擊】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（附time code） 2021/11/22 【ET開市直擊】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（附time code） TSA 教育股 股票