  • 19°C
香港時間 : 20211126日 (五) 06:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】教育股集體炒上成奇萉　準備通關再戰濠賭股？（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:30 2021/11/26

分享：

悶市之下教育股成為逆市奇萉，氣勢可維持多久？另外，通關準備就緒，濠賭股可再次留意？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市場焦點！

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入：HKET財經台

欄名 : ET開市直擊

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（11月22日-26日）
2021/11/25
【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（11月22日-26日）
【ET開市直擊】港股年底前能否再炒起？ 溫傑為你尋找值搏股！（附time code）
2021/11/25
【ET開市直擊】港股年底前能否再炒起？ 溫傑為你尋找值搏股！（附time code）
【ET開市直擊】港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署（附time code）
2021/11/24
【ET開市直擊】港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署（附time code）
【ET開市直擊】手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（附time code）
2021/11/23
【ET開市直擊】手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（附time code）
【ET開市直擊】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（附time code）
2021/11/22
【ET開市直擊】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（附time code）
TSA 教育股 股票

下一篇文章

【恒指夜期+北水】夜期收市跌74點　北水吸資13億　再吸快手思摩爾（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】夜期收市跌74點　北水吸資13億　再吸快手思摩爾（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期收市跌74點　北水吸資13億　再吸快手思摩爾（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　騰訊ADR低1%　夜期跌103點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　騰訊ADR低1%　夜期跌103點（不斷更新）
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【維他奶業績】維他奶半年純利重挫95%不派息、股價先跌後升2%　內地轉虧「需優先恢復內地表現」
【維他奶業績】維他奶半年純利重挫95%不派息、股價先跌後升2%　內地轉虧「需優先恢復內地表現」
【啟德地皮】遠東發展夥新世界合資　最多79億收購佳兆業旗下啟德物業、前身由高銀投得
【啟德地皮】遠東發展夥新世界合資　最多79億收購佳兆業旗下啟德物業、前身由高銀投得
【恒生11】恒生關穎嫺明年2月退休　將由滙豐李樺倫接替職務
【恒生11】恒生關穎嫺明年2月退休　將由滙豐李樺倫接替職務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款