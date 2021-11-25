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【投資理財】投資疫後潛力歐洲小國 年初至今已經升了三成

理財智慧 18:39 2021/11/25

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在去年，世界各地均面對新冠疫情的負面影響，經濟受到重挫。但隨著疫苗的研發和接種率提升，也令確診人數逐步減少。但隨著秋冬季節以來，一些歐洲國家的新冠疫情不幸再創新高，但相信隨著疫苗的科技更趨成熟，相信也很快可以恢復過來。在經濟方面，歐洲各國也決定採取「與疫共存」的政策，逐步恢復與各國的聯繫，對於經濟有正面的影響。

根據強積金基金平台的資料顯示，今年表現最好的基金大多是歐洲股票基金，可見歐洲經濟的恢復程度與美國不相伯仲，主要受惠於疫苗普及和疫情影響減少，將有助加速經濟重啟。因此，不少的投資者都開始部署投資在歐洲的疫後經濟，歐洲也將日後發展著眼在綠能、數位轉型和經濟發展，投資者應該把握上述政策帶來的投資機遇。

【理財智慧】何謂教育基金? 如何幫子女達到海外升學的目標 【下一頁

歐盟的NGEU

歐盟也在今年通過了名為「下一代歐盟復甦計劃」 (NGEU) ，規模達7,500億歐元的紓困方案，主要是重振歐盟各國的經濟，同時也應面新時代的挑戰，例如氣候與數字轉型。這是首次以歐盟的名義舉債，其中3,900億將會對於成員國的直接金錢援助，成員國需要向歐盟提交企劃書，有部分成員國，例如希臘和意大利等已開始獲得首批的援助，相信對於各國的經濟恢復有積極和正面的影響。

【理財智慧】電動車「1換1」計劃將於2024年終止?  以經濟學解釋到底會唔會延續【下一頁

新興歐洲基金

這次推介的是施羅德新興歐洲基金，有別於其他的歐洲基金主要投資在一些成熟的歐洲市場，新興歐洲基金會投資於一些歐洲的新興市場，例如哈薩克及斯洛文尼亞等，雖然是一些新興的歐洲市場，風險也較高，但潛力會較其他成熟市場為高。同時，他們也以由下而上的選股策略，選股是以公司並非以市場為單位，因此可以更精準去投資具潛力的公司。

在基金中有接近30%都選取了與能源相關的股票，因此也會按未來的趨勢作為選股的目標。在短期而言，隨著各國需要恢復經濟，對於能源的需求一定會增加，油價和天然氣等的價錢也一直提升。在長期而言，歐洲也已經將綠能放在未來的投資重點，可見是一項值得追捧的長線投資。

施羅德新興歐洲基金的表現也與其他歐洲基金的表現不相上下，在年初至今已經升了31.5%，整體的表現遠超過MSCI Europe為目標的基準。這個基金是比較合適願意承受較高風險的投資者，始終都會投資歐洲的前緣市場，但相對更具有投資的潛力。同時，在經歷英國脫歐、新冠疫情後，歐盟各國都會扶助其他經濟較差的成員國，以維持歐盟的整體性。

 

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責任編輯：陳佳恩

疫苗 施羅德 疫情 基金 經濟 股票 歐洲股 歐盟 新興市場 歐洲市場

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