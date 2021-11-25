【業績︱紡織股】互太紡織中期收入升近三成　生產成本增累純利跌7.4%

▲ 互太紡織中期純利3.48億元，按年倒退7.4%

互太紡織 （01382） 公佈截至9月底止6個月中期業績。集團期內收入31.63億元，較去年同期大升近29%。純利3.48億元，按年倒退7.4%，每股盈利0.25元。派中期息21仙，較去年同期的22仙略低。

管理層表示，銷售收入已恢復至與疫情前的2019年同期相若水平。 消費意欲上升，加上集團的市場推廣，使銷售額顯著上升， 運動服裝及女性內衣的面料的升幅尤其突出。此外，由於集團工廠經營區域無大規模封鎖，故在疫情期間保持運營和穩定產能，令集團期內從競爭對手獲得的採購訂單暫時增加。

不過，由於生產成本較去年和疫情前一年大增，導致利潤率受到侵蝕。集團將進一步實施節能措施，以紓解燃料成本上漲影響。集團下半年策略是進一步增加再生紗線面料和生物基面料等產品種類，以滿足客戶需求，並在不增加信用風險情況下審慎擴大客戶基礎。

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