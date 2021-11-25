【電動車充電】福特推自家電動車充電樁　被網民嘲諷外型與Tesla Supercharger極相似？

▲ Ford最近推出自家電動車充電樁，其外型與Tesla Supercharger極為相似。

電動車愈來愈普及化，為把握市場機遇，福特（Ford）正在積極發展電動車業務。最近該企推出自家電動車充電樁，由於其外型與Tesla Supercharger極為相似，引來不少外國網民熱烈討論。

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據外電《Electrek》報道，最近美國不少電動車車主在網上分享Ford充電樁相片。據圖片所示，Ford推出的電動車充電樁採用銀色及藍色，而外觀設計就與Supercharger十分類似，一樣採用中間留空設計。不過在產品技術上，Ford設置的充電樁僅提供一般充電速度，而Tesla推出的Supercharger具備快速充電功能。

近年Ford開始擴充電動車市場，除了Mustang Mach-E SUV電動車之外，今年也最新發布F-150農夫車產品。另外，Ford亦與Electrify America供應商及Ionity充電平台合作，在美國多個地方設置自家充電樁，逐步建立充電網絡。

責任編輯：李寶如