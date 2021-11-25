▲ 【維他奶業績】維他奶：10月、11月內地銷售持續恢復 「中國是最重要市場」

維他奶國際 （00345） 半年盈利大幅倒退95%，內地業務受下架風波，維他奶集團執行主席羅友禮表示，9月份維他奶已於中國重新上架後，中國收入正按月穩步復甦，10月至11月都維持恢復勢頭。維他奶行政總裁陸博濤稱，配合創新產品和推廣活動，有信心直至新年可保持明顯改善。

羅友禮續指，期內維他奶透過積極與中國政府及媒體溝通，包括邀請地方政府及傳媒參觀位於廣東省的內地廠房，以及增加品牌認知宣傳活動，增加對品牌的認識，此外，集團亦加強在雙11期間推廣活動以及為即將而來的農曆新年進行推廣活動，目標於下半年內加速中國業務復甦步伐，而公司已為2022至2023年度研發創新產品，為核心產品及創新產品的長遠增長潛力做好準備。

羅友禮表示，雖然維他天地業務受學校停課影響，惟整體香港業務仍錄上升，旗下創新產品如「VITA Oat」燕麥奶、維他氣泡檸檬茶受消費者喜愛。

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維他奶CEO：內地是最重要的市場

陸博濤表示，集團電子商貿發展持續，中國市場佔維他奶整體銷售額6成以上，為維他奶最重要市場，而其中有超過10%電子商貿收入來自中國內地，過去內地產品下架的確對集團造成影響，但有信心情況會慢慢恢復。

陸博濤表示，集團通常9月開始最後幾個月業績會較好，隨著學校開學，以及即將而來的新年，加上9月前內地產品未有完全恢復上架，產品9月恢復內地上架後，料集團業績會有明顯改善，植物奶類可持續產品受大眾歡迎，未來集團會繼續專注執行創新策略，而新產品氣泡檸檬茶亦錄得強勁表現。

對於產品會否加價，陸博濤表示，集團營運成本上升，原材料價格亦上升，惟現階段暫不需要加價，集團今年已購足所需原材料，會於未來兩至三年再次審視價格。維他奶首席財務總監吳茵虹補充，集團將繼續審視現有流程，希望可抵消原材料價格上市對集團影響。

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記者：曾樂詩