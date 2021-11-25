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AIA SUCCESS PREMIER團隊　金融專業助客戶實現目標

iMoney智富 17:40 2021/11/25

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疫情爆發至今將近兩年，為刺激經濟復甦，多國央行紛紛透過寬鬆貨幣政策應對當前挑戰，即使美國聯儲局於本月初議息後啟動縮減買債程序，惟市場預料全球低息環境仍會持續一段時間。為幫助客戶在低息環境下更有效地增值財富，有保險團隊積極運用保險財策知識，以及公司提供的多元化理財產品，滿足客戶尋求相對穩定收益的需要。

為尋求吸引的現金流，並取得分散風險之效，近年兼具投資與保障成分的投資連繫壽險計劃（下稱投連險，ILAS）產品愈受投資者關注，而由友邦香港區域總監曾德新（Dickson，上圖前排中）創立的AIA SUCCESS PREMIER團隊，在銷售相關產品方面更位列公司之冠。到底投連險為何會廣受投資者歡迎，而其團隊又如何透過相應產品助客戶實現目標？

上半年投連險保費已超2020年

根據保監局資料顯示，現時本港市場約有300隻投連險產品，而截至今年6月底，市場上的投連險產品涉及120萬張保單。若以今年上半年為例，投連險新造保單保費便大增1.9倍至134億港元，超越2020年全年的128億港元。

「投連險產品近期受市場關注的原因，除與低息環境有關外，財務策劃顧問的貼心服務等亦不無關係。此外，2019冠狀病毒病令大眾減少了外遊時間，相信這也令他們有更多閒暇審視和整理個人的投資理財保障組合。」Dickson表示，由於投連險產品同時具備保障和財富增值功能；而且部分產品的收益與坊間的一些派息基金相若，因應客戶所選的投資選擇，或能為客戶提供每月派息，故近年愈受客戶歡迎。

由於投連險產品的性質乃為保險產品，所以它除了擁有派息基金的部分特性，如為客戶提供利息，讓他們獲得被動收入以外，它更可如一般人壽保險能夠指定受益人，便於安排財富承傳。「市場上的投連險都設有身故賠償，較常見是當受保人身故，保單將賠付戶口價值的105%，能夠為客戶做到資產傳承的作用。而且一般的投連險產品均容許客戶免費轉換投資選擇基金的組合。」

產品多元化　切合不同客戶需要

談及投連險產品的目標客戶群時，同屬AIA SUCCESS PREMIER團隊的友邦保險資深分區經理林新盛（Jason）解釋，投連險產品的目標在於資本增值，或較適合中長期投資需要的投資者。

「由於投連險產品部分投資選擇可能會定期派發現金股息，可幫助不同年齡層的客戶在退休前後安排定期現金流，應付日益增加的生活開支。」Jason表示，市面上的投連險於收費和產品特色上各有不同，客戶可按個人需要選擇合適的保單。

團隊逾半成員具銀行及投資背景

基於投連險產品能夠同時滿足客戶在保障理財、投資，以至資產配置和傳承方面的需要，故友邦香港財富管理總監盧蘊靖（Wandy）透露有關產品在近年深受客戶歡迎，而AIA SUCCESS PREMIER團隊在銷售有關產品方面更位列公司首位。「AIA SUCCESS PREMIER的成員約7成來自金融銀行業，包括跨國銀行或投資銀行，成員在管理基金方面的年資普遍有10年以上。」

Wandy直言，由於AIA SUCCESS PREMIER團隊的成員大多具備銀行的專業培訓，加上對金融行業管理的經驗豐富，故此深受客戶肯定和信任，「很多客戶找我們再次投保。」

友邦香港副財富管理總監陳嘉明（Gavin）補充指出，AIA SUCCESS PREMIER現時有超過100位成員，而且逾半均來自銀行業，對投資產品擁有豐富的經驗，「加上團隊會定期到訪各大基金公司，了解最新的投資資訊，並轉告客戶；而資深的同事亦會協助經驗較淺的同事提供支援，甚至陪同他們拜訪客戶，為客戶提供最適切的建議，故此團隊的人數雖然只有百多人，但業績卻一支獨秀。」

（左起）陳嘉明、盧蘊靖及林新盛表示，由於AIA SUCCESS PREMIER團隊的成員大多具備銀行的專業培訓且經驗豐富，故此深受客戶肯定和信任。

投連險產品料受市場追捧

儘管美國聯儲局在11月的議息會議中表示，將啟動縮減買債程序，但同時宣布基準利率維持在0%至0.25%區間不變，意味市場息率將繼續維持甚低水平，令投連險這類能夠既提供保障，亦能夠提供派息選擇的產品料受市場繼續追捧。

「傳統的儲蓄保險最快可能要8至10年才能取得回報，即使一筆過付款往往也要待5年之後，所以能夠每月派息兼且今個月投保，下個月便收到派息的投連險無疑能滿足客戶短、中、長期的投資需要。」Gavin補充指出，投連險產品乃透過保險公司的平台去投資不同的基金相關工具，而每隻基金選擇各有不同的投資目標和不同的風險程度，所以客戶在選擇投保，以至挑選基金選擇時應根據自己的風險承受能力，選擇適合自己的產品及投資組合。

團隊一心助客戶實現目標

面對市場的變化，Dickson直言其團隊會繼續以專業、誠信的服務態度，為客戶提供最適合他們的建議和保險財策方案。「AIA SUCCESS PREMIER的成員在投資理財，以至銷售投連險產品方面饒富經驗，加上公司的產品全面且多元化，相信定能滿足客戶在不同人生階段的需要。」

問及投連險產品的發展前景，Dickson認為，隨着追求穩健投資收入的客戶增加，投連險產品會繼續受客戶關注，而市場上將出現更多元化的投連險產品，讓客戶在進行資產配置時有更多的選擇。「而我們的團隊會繼續上下一心，堅守『專業、可靠、全面』的特質，跟客戶建立『永遠朋友、永遠夥伴』的關係，根據他們的需求及負擔能力，助他們實現人生不同階段的目標。」

投連險在港屬起步　料發展空間龐大

有別於傳統的基金投資，投連險產品雖然同樣提供投資於股票、債券及商品等項目的投資選擇，然而由於可於單一保單內選取連繫不同基金公司的基金之投資選擇，設置合適的投資組合，加上設有身故保障，故近年愈受投資者歡迎，以它作為資產配置，以至財富傳承之用。

「近年投連險保單產品的銷售情況雖然有明顯的增長，但與歐美地區相比，相關產品在香港的普及程度只能算是起步階段。因此我們對於投連險產品的前景相當樂觀。」Dickson說。

不過，除了完善產品以外，Dickson認為客戶教育工作方面亦十分重要，故其團隊會在了解客戶財務狀況和目標後，為客戶提供適切的建議或資產配置方案，包括運用投連險產品，在進行財務需要分析和風險能力承擔問卷後，助客戶平衡風險與回報的需要。「由於投連險產品具有投資成分，我們一方面會為客戶提供最新的市場資訊，助他們就投資選擇的配置作出考慮，同時亦會提醒客戶如定期身體檢查一樣，適時檢視保單的回報，以期獲得更理想的成績。」

註︰「 友邦香港」、「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）

（特約）

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