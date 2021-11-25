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【國家隊訪港】一文看清各大活動表演時間 5300張活動門票明早10時公開發售

理財智慧 18:03 2021/11/25

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港府早前公布約30名國家隊運動員，將於下周五（12月3日）起，一連三日訪港，並出演3場活動，包括大滙演及6項運動示範表演等，一共5,300張門票將明早（26日）10時起在城市售票網公開發售。

現時市民可透過網上、流動應用程式及信用卡電話購票，惟不設售票處發售，而每人每次限購最多2張門票，票價為每張20元。

據城市售票網顯示，表演詳情如下：

表演節目 時間 場地
奧運健兒展風采 – 羽毛球、劍撃、體操及乒乓球示範表演 上午9時30分 伊利沙伯體育館表演場
奧運健兒展風采 – 跳水及游泳示範表演 上午9時30分 維多利亞公園游泳池
奧運健兒大滙演 下午5時 伊利沙伯體育館表演場

活動當日場內不設取票服務，市民須在活動前到各城市售票網售票處或設有購票通自助取票機的地點領取門票；門票會以實名登記方式出售，持票人入場時，須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身分，不得擅改門票資料，或轉讓門票。

【望梅止渴】仿真楓葉樹林走進北角海濱花園 各大打卡位彷再遊日本一解思「鄉」之情（多圖）：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

跳水 維多利亞公園 泳池 體操 運動 表演 乒乓球 羽毛球 運動 運動員

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