【人幣定存】人幣7天定存12.5厘年息延至年底 中小行月結前續打搶存戰

▲ 集友剛把7天人民幣定期存款息12.5厘的截止期，延至今年底。

還有3個交易日11月才屆尾聲，但中小行已急不及待拉開戰幔，把人民幣定期存款的高息優惠，順延至今年底，集友剛把原本於本周二（11月24日）到期的7天人幣定存年息享12.5厘，截止期現押後至年尾，此短存為市面第2大高息王。

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集友的特惠息上限是等值500萬港元，追息族7天速賺約11986港元。但同期息率不及富邦及南商齊享13.88厘年息，其中南商的存款限額為1000萬港元，7天可袋2.66萬港元利息。富邦更允許3000萬港元才封頂，期內穩收約近8萬港元利息。不過，以上3間中小行皆須港元兌換作人民幣，才享最高息。

專家指，高息短存為市場新寵兒，畢竟以外圍暗湧處處，例如歐洲疫情惡化，再者，全球聚焦連任的聯儲局主席鮑威爾，於12月中議息後會否釋出加快收水訊號，冀對應通脹飛升。

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美元定存最高息8厘【下一頁】

正因後市多變，業界指短期人民幣定期存款受捧，若存戶開立7天超短存，當存款到期後又臨近年尾，銀根偏緊動輒扯高拆息，屆時定存料再爆加息戰，存息或更高，專家亦料短存最具上升空間。

而一周離岸人幣拆息今天（25日）報2.8厘，但中銀香港 （02388） 相同存期年息有10厘、建行亞洲及滙豐（HSBC）更達11厘、恒生 （00011） 則是12厘。至於雙冠王、南商及富邦齊為13.88厘。

此外，富邦最近勇進加息，如上周五（19日）大加7天人幣定存年息5.08厘至13.88厘，跟南商看齊膺高息王。富邦回應查詢指，會按市場情況適時調整定存息率。

另方面，專家料人民幣穩中偏強。華僑銀行經濟師謝棟銘指，10月內地主要經濟增長指標超預期。盡管市場擔憂缺電可能帶來的衝擊，但工業產出超預期主要受到強勁的外需。而人行在最新公布的三季度貨幣政策執行報告中，共九次提到了「韌性」一詞，顯示對經濟的樂觀情緒。不過，中央也表示，以經濟高質量發展來化解金融風險，這也為接下來更為靈活的貨幣政策打開了空間，且再次重申，堅決不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

邊間港銀3個月港元定存有6.88厘？【下一頁】

謝棟銘補充，人行也指，6月以來存款利率自律上限調整取得顯著成效。長期存款利率顯著下降，降低了銀行的融資成本，從而給銀行更多空間支持經濟。9月的定存加權平均利率、較改革前的利率下降28個基點；定存期限結構更為優化，長期存款額佔比下降。融資成本下滑，也給銀行更多空間，將節約的成本傳遞給實體經濟。

滙率方面，謝棟銘表示，鑑於近期人民幣大幅升值，其中人民幣CEFTS指數接近102，總體來看，人行在滙率上或許會更為靈活。另外，有媒體報道，為了落實滙率風險中性，全國外滙市場自律機制最新倡議，銀行對自營交易設置上限，此舉可能避免過度炒滙的問題。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪