  • 23°C
香港時間 : 20211125日 (四) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【人幣定存】人幣7天定存12.5厘年息延至年底 中小行月結前續打搶存戰

17:06 2021/11/25

分享：

集友剛把7天人民幣定期存款息12.5厘的截止期，延至今年底。

還有3個交易日11月才屆尾聲，但中小行已急不及待拉開戰幔，把人民幣定期存款的高息優惠，順延至今年底，集友剛把原本於本周二（11月24日）到期的7天人幣定存年息享12.5厘，截止期現押後至年尾，此短存為市面第2大高息王。

*重溫今早《ET開市直擊》按此：溫傑為你尋找值搏股！（附time code）

集友的特惠息上限是等值500萬港元，追息族7天速賺約11986港元。但同期息率不及富邦及南商齊享13.88厘年息，其中南商的存款限額為1000萬港元，7天可袋2.66萬港元利息。富邦更允許3000萬港元才封頂，期內穩收約近8萬港元利息。不過，以上3間中小行皆須港元兌換作人民幣，才享最高息。

專家指，高息短存為市場新寵兒，畢竟以外圍暗湧處處，例如歐洲疫情惡化，再者，全球聚焦連任的聯儲局主席鮑威爾，於12月中議息後會否釋出加快收水訊號，冀對應通脹飛升。

＊《石Sir午市閒談》今日推介華潤電力 （00836） *

美元定存最高息8厘【下一頁

正因後市多變，業界指短期人民幣定期存款受捧，若存戶開立7天超短存，當存款到期後又臨近年尾，銀根偏緊動輒扯高拆息，屆時定存料再爆加息戰，存息或更高，專家亦料短存最具上升空間。

而一周離岸人幣拆息今天（25日）報2.8厘，但中銀香港 （02388） 相同存期年息有10厘、建行亞洲及滙豐（HSBC）更達11厘、恒生 （00011） 則是12厘。至於雙冠王、南商及富邦齊為13.88厘。

此外，富邦最近勇進加息，如上周五（19日）大加7天人幣定存年息5.08厘至13.88厘，跟南商看齊膺高息王。富邦回應查詢指，會按市場情況適時調整定存息率。

另方面，專家料人民幣穩中偏強。華僑銀行經濟師謝棟銘指，10月內地主要經濟增長指標超預期。盡管市場擔憂缺電可能帶來的衝擊，但工業產出超預期主要受到強勁的外需。而人行在最新公布的三季度貨幣政策執行報告中，共九次提到了「韌性」一詞，顯示對經濟的樂觀情緒。不過，中央也表示，以經濟高質量發展來化解金融風險，這也為接下來更為靈活的貨幣政策打開了空間，且再次重申，堅決不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

邊間港銀3個月港元定存有6.88厘？【下一頁

謝棟銘補充，人行也指，6月以來存款利率自律上限調整取得顯著成效。長期存款利率顯著下降，降低了銀行的融資成本，從而給銀行更多空間支持經濟。9月的定存加權平均利率、較改革前的利率下降28個基點；定存期限結構更為優化，長期存款額佔比下降。融資成本下滑，也給銀行更多空間，將節約的成本傳遞給實體經濟。

滙率方面，謝棟銘表示，鑑於近期人民幣大幅升值，其中人民幣CEFTS指數接近102，總體來看，人行在滙率上或許會更為靈活。另外，有媒體報道，為了落實滙率風險中性，全國外滙市場自律機制最新倡議，銀行對自營交易設置上限，此舉可能避免過度炒滙的問題。

更多【高息定存】文章

相關文章：【紐元定存】紐元定存息最高10厘 專家看年底升值有望滙息兼收

【英鎊定存】英鎊定存息最高12.88厘 中小行突擊推破頂息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

南洋商業銀行 富邦銀行 集友銀行 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

上一篇文章

【2021稅貸戰】富邦：最多稅貸客借30萬至不足60萬元 還款期多揀12個月

下一篇文章

【美元定存】美元3個月定存最高息1.8厘 跨境客尊享特惠息率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MSCI季檢】MSCI指數京東網易大調倉　ETF大戶要迫沽ADR轉買港股？
【MSCI季檢】MSCI指數京東網易大調倉　ETF大戶要迫沽ADR轉買港股？
【阿里巴巴9988】富途散戶入場買阿里　與大戶「對賭」後市看法
【阿里巴巴9988】富途散戶入場買阿里　與大戶「對賭」後市看法
【美元定存】美元定存最高息8厘 憂美提前收水港銀搶加存息
【美元定存】美元定存最高息8厘 憂美提前收水港銀搶加存息
【摩通CEO】戴蒙發聲明對「玩笑」感後悔　日前曾戲言「打賭摩根大通較中國共產黨更長壽」（第三版）
【摩通CEO】戴蒙發聲明對「玩笑」感後悔　日前曾戲言「打賭摩根大通較中國共產黨更長壽」（第三版）
【女股神】Cathie Wood：內部正測試更激進的基金　允許做空主要指數的股票
【女股神】Cathie Wood：內部正測試更激進的基金　允許做空主要指數的股票
【TSLA】馬斯克與摩通CEO積怨浮面　馬斯克揚言：不撤回訴訟就予一星評價
【TSLA】馬斯克與摩通CEO積怨浮面　馬斯克揚言：不撤回訴訟就予一星評價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款