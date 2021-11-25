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【新股IPO】陳翊庭：SPAC機制待證監會批准　諮詢建議較嚴非離地

新股IPO 17:05 2021/11/25

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【新股IPO】陳翊庭：SPAC機制待證監會批准　諮詢建議較嚴非離地

港交所上市主管陳翊庭出席證監會論壇時被問及SPAC（特殊目的收購公司）諮詢總結何時完成時，她笑言「當證監會給予我們批准時」，並為香港SPAC建議機制較美國嚴格辯護。陳翊庭稱，在提交SPAC諮詢前已向業界摸底，形容方案不是憑空想像（from thin air）。

陳翊庭續指，香港市場有其獨特性，不能將美國機制搬字過紙，並自詡香港有很好往績引入適合的機制，並以未盈利生物科技公司上市制度為例，香港機制較美國要求更高，但改革3年過來，香港機制顯然有其成效。

歐達禮：會向政府反映金融界對隔離政策的憂慮 本港獨特金融優勢無法取替，可見【下一頁】

香港上市公司商會主席梁嘉彰出席同一論壇時表示，香港需要有類似美國納斯達克的市場，指出中國科技初企生態不止限於金融、生物科技，人工智能、機械人、半導體同樣蓬勃。與此同時，投資界對初創投資風險接受程度提高，投資起點愈走愈早，若香港無法提供合適市場捕捉機遇，將會未來發展的一大風險。

陳翊庭表示，一直留意市場發展方向，坦言現有主流上市機制是在30年前設立，「部分潛在上市公司創辦人當時甚至未出生」，會持續自我挑戰現有上市制度是否能回應時代。

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