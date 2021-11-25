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美國國防部特設新工作組 專門研究一件事？

環球社會熱點 17:54 2021/11/25

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美國政府早前公布多份不明飛行物（UFO）研究報告，雖然未有提供足夠解釋，但已引發大量關注。美國國防部日前宣布，成立新工作組專門研究UFO報告，以及潛在的安全風險。據悉，新工作組件管接手美國海軍UFO特遣部隊工作。

奧巴馬證實美軍有疑似UFO片段 難解釋現象 【下一頁】

國防部周二（24日）宣布，將創立1個統一小組，處理軍事部門及其他政府機構收集到的UFO報道。國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）於備忘錄中表示，新工作組名稱為「空中物體識別和管理同步組」（Airborne Object Identification and Management Synchronization Group，簡稱AOIMSG）。

AOIMSG將接手美國海軍UFO特遣部隊工作，《路透社》報道指，工作組需接受國防部情報副部長﹑軍隊及國家情報局監督。職責包括為UFO現象流程報告設立標準、收集和分析情報數據等。

美軍與UFO研究組織合作 開發量子技術用於軍車 【下一頁】

美國政府多年以來對UFO是否存在不置可否，直至美國情報總監辦公室（ODNI）於今年6月時發表報告指出，當局一共審查144宗UFO目擊個案，但調查人員僅能解釋其中1個。ODNI透露，當中大部分個案由海軍飛行員錄得，但未有證據顯示是外星人或中國及俄羅斯所為。

過往不少UFO目擊個案都在美國軍事禁區附近錄得，希克斯發表聲明表示，在禁區範圍內出現UFO，對機組人員構成潛在飛行安全風險，並引發當局對國家安全的憂慮。

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責任編輯：李俊儀

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