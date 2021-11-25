【業績︱彈珠機】DYNAM JAPAN：彈珠機業務回復至疫情前7至8成水平　仍待澳門賭場復甦

▲ DYNAM JAPAN管理層表示，其彈珠機業務已回復至疫情前的7至8成水平。

在日本經營彈珠機場館的DYNAM JAPAN （06889） ，截至9月底止中期純利大升390%，至34.2億日圓。管理層表示，公司彈珠機業務已回復至疫情前的7至8成水平。

DYNAM JAPAN管理層指，年青顧客市場已逐漸復甦，與疫情前比較，已有80.8%的20歲世代顧客重訪集團旗下彈珠機場館。不過，年長顧客的復甦需時，70歲世代顧客疫情前後比較，重訪彈珠機場館之比率只有71.9%。管理層表示，會透過提升營業利潤、控制勞工成本，以及從機器成本方面著手，使公司達致穩定利潤。倘業務繼續以現有步伐復甦，且再無新一輪新冠肺炎爆發，相信公司收入會有所增長，屆時將重新檢討派息。

飛機租賃業務方面，管理層稱歐美航空交通已回復至接近疫情前水平，在航空業逐步復甦下，公司預期航空需求將持續擴大，會繼續其飛機租賃業務，但擬放慢執行之前所訂下的3年內合共購買20架航機之計劃。

公司近年與個別澳門賭場合作，在當地賭場引入角子老虎機。疫情近年衝突澳門賭業，管理層相信澳門的復甦仍需很長時間，但會等待其復甦。管理層透露公司至今已有6種機款獲澳門政府批出許可，準備好在市場復甦後推出。

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記者﹕余倩敏