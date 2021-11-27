【機迷熱話】機迷苦等一年　新版「Game Boy」下月起正式出貨（多圖）

▲ 一直被譽為新版「Game Boy」的掌上遊戲機Analogue Pocket，原定在2020年出貨，惟受疫情及零件短缺問題影響，令出貨日期一拖再拖。近日製造商終宣布，新版「Game Boy」將於 12月13日開始發貨。

一直被譽為新版「Game Boy」的掌上遊戲機Analogue Pocket，原定在2020年出貨，惟受疫情及零件短缺問題影響，令出貨日期一拖再拖。近日製造商終宣布，新版「Game Boy」將於 12月13日開始發貨。與此同時，這部新版「Game Boy」Analogue Pocket更獲得任天堂授權，支援Game Boy、Game Boy Color和Game Boy Advance的遊戲卡帶，可以玩到2,780款Game Boy遊戲。

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原定在去年8月推出的Analogue Pocket，拖到今年12月13日開始正式發貨。客戶可能於12月14日至12月30日內收到產品。廠商提醒，跨年期間將會暫停發貨，並會在2022年1月3日起恢復發貨。

值得注意的是，若用戶在12月期間不方便收貨，Analogue提醒用戶保留訂單，並在11月28日前聯繫該企，並會安排在於1月3日後才發貨。

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這部集多部復古手提遊戲機於一身的產品，採用3.5吋顯示屏，解像度達到1600x1440；相比僅有2.45吋屏幕，解像度只有160×144的GameBoy提升10倍。另外，這款產品更獲得任天堂授權，支援 Game Boy、Game Boy Color和Game Boy Advance的所有遊戲。至於售價方面，Analogue Pocket只需199.99美元（約1,559港元）。

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責任編輯：黃顯晴