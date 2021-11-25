【2022展望】瑞銀：監管政策非內地獨有　新經濟股增長高於整體市場

▲ 瑞銀看好歐洲及日本股票。

瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎表示，受監管政策影響，國內大型科網股今年表現強差人意，預測市盈增長率約1倍，低於美國龍頭科網約2倍，隨著中國經濟最快明年第2季起好轉，廣告收益有緩慢向上空間，而科網公司的雲端業務仍有7至8成高速增長，雖然業務佔比不高，但對帶動未來盈利的潛力巨大。

她認為，反壟斷、數據安全等的監管政策並非內地獨有，只是海外在實施政策前，會經過長期諮詢，且非集中在同一段時期，降低了政策影響，長遠而言，這些新經濟公司仍將維持行業龍頭地位，並帶來每年10%以上、高於整體市場的盈利增長，考慮到目前吸引的估值水平，如投資者對基本面及增長前景有清楚了解，是很好的機會進場。

瑞信予恒指3個月目標價25000點，【下一頁】

內需方面，李智穎認為，近月內地應對新一波疫情，再加強疫情防控，影響民眾出行意欲，但相信東奧過後，出行影響將逐步正常化，從而拉動整體內需，包括汽車、服務行業等，整體購買力料到明年次季起有較大明顯復甦。

人民幣未來數月料下行

人民幣近期升破6.38水平的6年來新高。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，中美關稅很可能出現減免，人民幣單邊升值預期較強，觸發中央發聲防範人民幣風險，在央行給予人民幣過度升值的警示下，料人民幣未來3個月有向下趨勢，兌美元回落至6.5水平，並在未來6個月維持6.5至6.6水平。

貨幣政策方面，胡一帆指，中國央行7天期逆回購利率維持2.2厘，即使美國聯儲局退出量寬政策，內地貨幣政策仍有很大空間，及有足夠政策工具緩衝經濟下滑。

瑞銀發表2022展望，預計經過兩年來反覆實施封鎖和重新開放之後，明年將出現新常態，並將是上下半年表現差異的一年，上半年經濟高速增長及通脹居高不下，下半年經濟增長則將放緩而且通脹回落。在未來十年，投資者應該從淨零排放轉型以及顛覆性「ABCs科技」（即人工智慧、大數據和網路安全）中尋找機會。

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記者：區嘉俊