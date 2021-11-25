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【美元定存】美元3個月定存最高息1.8厘 跨境客尊享特惠息率

16:36 2021/11/25

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東亞新推3個月美元定存1.8厘，膺冠絕全城的高息王，但只供跨境客尊享，而港人可享同期最高是富邦的1厘。

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＊重溫今早《ET開市直擊》溫傑為你尋找值搏股！*

跨境理財通推出已個多月，但銀行的攻勢未有停步，例如東亞 （00023） 針對跨境指定理財戶新推3個月美元定期存款享年息1.8厘，頓變冠絕全城的息率。可是，該行表明是跨境理財客才可尊享以上高息，並非持有港人身份證。不過，最近大小銀行同時出招搶美元，港人也可受惠，如集友推3個月美元定存年息0.8厘，打入高息榜5甲列，華僑永亨則上調1年美元定存年息0.1厘至0.3厘。

惟專家指，後市仍乍暖還寒陰霾多，加上美滙指數持續高企在96.853，料美元為游資的避險首選。目前3個月美元定存年息以富邦的1厘居首，該行因應不同存款額而有兩個1厘選擇，如以上限計，最多可開立3000萬港元，期內賺息最多為7.5萬港元，但未扣除由港元轉為美元的買賣差價。

*石Sir午市閒談今日推介潤電 （00836） *

美元定存最高息8厘【下一頁

至於計及所有存期的特惠息，滙豐（HSBC）7天美元定存享8厘年息暫為最高息，因龍頭行甫踏入11月，罕有勁加此短存年息2.5厘，新報8厘。

滙豐美元定存的8厘年息只適用於流動理財年利率優惠，至於以分行或電話理財開立，相同短存也有7.5厘年息，兩者皆要求指定理財戶，先以指定貨幣作兌換，至少2000美元，才享最高息。倘以100萬港元計，7天享8厘息，未計兌換買賣差價等使費，短存期內料可速賺約1534港元利息。

此外，另有中小行另闢戰線，由工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），近日把美元定期存款的起存額從50萬美元，急降九成至5萬美元，3個月期年息有0.2厘；另維持相同存期的低門檻定存年息0.15厘，起存額僅1美元。

紐元定存息最高10厘【下一頁

專家又提醒，後市仍多變，例如德國大選後終選出新總理，有傳籌組中的聯合政府，新任外長為民粹派的綠黨主帥，外電指，新外長並非親華。再者，美國債務上限又於12月18日到期，財政懸崖的死線漸倒數。何況12月15日更是重頭戲，而昨晚聯儲局公布上次的議息紀錄明顯偏鷹，局方明言若通脹偏高，擬提早加息。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，維持明年中美國加息的預測，且料未來半年到1年美滙指數上試96.91，長線目標為96.09。

美國公布10月份核心通脹續創30年新高，刺激美滙指數衝越直逼97大關。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

美滙指數 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023） 跨境理財通 美元 外幣定期存款 定期存款

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