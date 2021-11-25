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通脹憂慮加劇　美元氣勢如虹

宏觀解讀 16:34 2021/11/25

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美國通脹憂慮加劇，10月份核心個人消費開支平減指數按年升4.1%，創近30年新高。拜登政府採取行動打壓通脹預期，宣布與中國和印度等多國釋放戰略石油儲備。在此背景下，聯儲局似乎亦不得不加快退市步伐，或需要提前加息遏止通脹預期。11月份聯儲局會議紀錄顯示，委員對通脹前景意見不一，但強調需為通脹上行風險準備加快減買債步伐。事實上，聯儲局會議後公布的美國通脹數據飆升，加上先後有4位委員為12月加快退市步伐開綠燈。利率期貨市場進一步推前首次加息時間至明年6月，美元延續升勢至16個月高位的96.94，筆者認為在主要央行貨幣政策分化下，美元仍能看高一綫。

儘管美元強勢，人民幣仍然徘徊在6.4水平以下，人民幣一籃子則升至6年高位。現時市場似乎已經消化內地房企財務危機及中國經濟前景下調的等不利因素，而近月中國強勁的貿易盈餘及中美削減關稅的憧憬將繼續提振人民幣。人民幣過強可能對經濟構成風險，為緩解人民幣升值趨勢，中國外滙市場行業自律組織據報要求銀行監測自營交易量，以遏制外滙市場投機活動，從而減少人民幣升值情勢。人民幣滙市場變動不大，但筆者認為投機活動遭到抑制，待中國出口動力回落，企業結滙需求有所減弱後，人民幣將開始跟隨其他亞洲貨幣走弱。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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