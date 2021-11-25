【歐州疫情】多國確診創新高 或擴大第3針對象

歐洲新冠肺炎疫情有反彈趨勢，多個歐洲國家包括斯洛伐克、荷蘭及匈牙利等新冠病毒感染病例創單日紀錄新高，多地均再次收緊防疫限制。亦有衛生專家呼籲擴展接種第3針加強劑計劃，其中瑞典已率先宣布會為所有成年民眾打第3針。

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斯洛伐克、捷克、荷蘭及匈牙利等歐州國家周三（24日），踏入冬季及臨近聖誕節假期，民眾室內活動增加，感染新冠病毒風險隨之上升，使單日新增確診人數創紀錄新高。歐洲疾控中心（ECDC） 原本只建議為長者及免疫系統較弱人士接種第3針，ECDC周三更改指引，建議為所有成年人、特別是40歲或以上人士接種加強劑，應對冬季新冠疫情。

ECDC主任安蒙（Andrea Ammon）稱，第3針將增加保護效用，避免因免疫力下降而受感染，亦減少傳播及患重症或死亡風險。安蒙建議接種率較低的歐洲國家加快接種，警告若不採取措施，歐洲未來兩個月死亡及住院人數將進一步上升。

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瑞典率先宣布，將逐步為所有成年人接種加強劑；該國現時已開始為65歲或以上長者打第3針，將會擴大至為其他民眾接種mRNA疫苗加強劑。

同時，捷克過去單日確診病例首次突破2.5萬宗、荷蘭單日錄破紀錄2.37萬宗確診， 匈牙利單日增12,637病例同創新高。

此外，其他歐州國家亦採取新防疫措施遏止疫情，其中斯洛伐克及奧地利已封城，奧地利於明年2月要求所有民眾接種新冠疫苗、法國及荷蘭將在短期內宣布新防疫措施、葡萄牙目標在1月底為4分1人口打第3針。

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責任編輯：郭麗明