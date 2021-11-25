非洲新變種病毒多達32個突變 本港曾錄1宗

Delta變種病毒（印度首先發現）導致多地疫情反覆，非洲卻發現一款傳染力或比Delta變種更強的新變種病毒。據悉，這款新變種病毒有多達32個突變，香港也曾錄得一宗相關確診。

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英國《衛報》報道，這款名為B.1.1.529的新變種是於非洲國家博茨瓦納（Botswana）首先發現，並錄得3宗相關個案。南非與香港分別錄得6宗及1宗相關個案。

香港錄得的相關個案患者為一名36歲男子，他上月由香港飛往南非，離境前的新冠檢測結果呈陰性。男子於上月22日至本月11日都留在南非，回港後檢測結果呈陰性，但本月13日仍在隔離期間確診。

B.1.1.529變種的刺突蛋白出現32個突變，病毒感染細胞及傳播的能力大幅提高，同時也使人體免疫細胞更難擊退病毒。

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倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）在網站上發布新變種的詳細資訊，表示其突變數量之多令人難以置信。

皮科克形容變種的刺突蛋白突變狀況可怕，理應受到密切監察。但他認為B.1.1.529變種有機會演變成非固定病毒群，使其較難以傳播。

劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）表示，實驗室研究發現B.1.1.529變種其中兩個突變的傳染力增加，同時降低了抗體識別病毒的能力。

倫敦大學學院（UCL）遺傳學研究所所長巴盧（Francois Balloux）指，病毒累積多次突變才導致B.1.1.529變種出現大量突變。他認為上述突變是於愛滋病患者等免疫系統較弱者的慢性感染過程中進化，但目前新變種仍未出現大規模傳播，呼籲民眾無需過於擔心。

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責任編輯：鄭錦玲