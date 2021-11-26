【B.1.1.529】新變種病毒有幾兇猛？本港錄相關個案

非洲近期發現有多達32個突變的B.1.1.529新變種病毒，香港也錄得兩宗相關確診個案，患者來自富豪機場酒店感染群組。有專家指出B.1.1.529新變種的突變遠多於正於各國肆虐的Delta變種病毒（印度首先發現），憂慮其傳染力或高於Delta變種。

【新冠疫苗】普京稱親試噴鼻式 擬明年全球開售 【下一頁】

B.1.1.529變種是甚麼新病毒？

這款名為B.1.1.529的新變種於非洲國家博茨瓦納（Botswana）首先發現，目前於博茨瓦納、南非、以色列及香港錄得超過50宗相關確診，其中香港佔兩宗。

以色列周五（26日）宣布出現全國首宗B.1.1.529變種個案，患者由非洲國家馬拉維返回以色列。另外兩名由外地返回以色列的民眾也懷疑感染B.1.1.529變種，正在接受隔離。



南非已發現約100個 B.1.1.529病毒樣本，科學家估計南非豪騰省（Gauteng）近期高達9成新確診個案，或為感染B.1.1.529變種。

B.1.1.529變種傳染力是否高過Delta變種？

英媒引述資深科學家指，B.1.1.529新變種是新冠疫情爆發以來，其見過最嚴重的一款變種病毒。

B.1.1.529變種的刺突蛋白出現32個突變，為Delta變種病毒突變數字的兩倍，傳染力料會高於Delta變種。刺突蛋白突變會增強病毒感染細胞及傳播的能力，同時也使人體免疫細胞更難擊退病毒。

劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）表示，實驗室研究發現B.1.1.529變種其中兩個突變的傳染力增加，同時降低了抗體識別病毒的能力。

譚德塞：民眾對疫苗有「錯誤安全感」 歐洲再淪疫情爆發地 【下一頁】

B.1.1.529變種為何出現大量突變？

倫敦大學學院（UCL）遺傳學研究所所長巴盧（Francois Balloux）指，病毒累積多次突變才導致B.1.1.529變種出現大量突變。他認為上述突變是於愛滋病患者等免疫系統較弱者的慢性感染過程中進化，但目前新變種仍未出現大規模傳播，呼籲民眾無需過於擔心。

科學界怎樣看B.1.1.529變種？

倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）在網站上發布新變種的詳細資訊，表示其突變數量之多令人難以置信。

皮科克形容變種的刺突蛋白突變狀況可怕，理應受到密切監察。但他不排除B.1.1.529變種有機會演變成非固定病毒群，減低傳播能力。

世界衛生組織（WHO）也會於今日（26日），開會商討B.1.1.529變種。外界普遍估計科學家或需時數周，才能評估B.1.1.529變種的詳情及威脅程度。

本港B.1.1.529變種個案詳情

一名由南非抵港的36歲男子（個案12388）為B.1.1.529變種於本港的源頭個案，他上月由香港飛往南非，離境前的新冠檢測結果呈陰性。男子於本月11日回港後檢測結果呈陰性，但本月13日在富豪機場酒店隔離期間確診。

而個案12404的患者於本月10日抵港，同樣入住富豪機場酒店隔離，並與個案12388的患者住對面房。這名患者於本月18日確診。

根據香港大學進行的全基因組測序分析結果，進一步確認兩宗個案基因排序十分相似，並帶有病毒株譜系B.1.1.529。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲