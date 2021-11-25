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【大行點睇】大摩指贛鋰一系列收購已擴闊上游渠道　認為近期股價回調屬入市良機

股樓投資 18:02 2021/11/25

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摩根士丹利發表研究報告指，贛鋒鋰業（01772）通過一系列收購，已擴闊上游資源渠道，並在鋰生產和電池業務上加以擴張，認為長遠而言有助確保其在全球鋰業中的領先地位。報告指出，贛鋒鋰業繼續在國內外上游資源和中游鋰化學制造領域擴張，基於上游和中游的歸屬產能，估計贛鋒的自給率可由今年的約30%，提升至2025年約54%，更高的自給率令公司成為更加垂直整合的鋰業企業，有助捕捉鋰化學品價格潛在上漲趨勢。該行提高對贛鋒2021至2022年每股盈利預測，目標價由189元升至199元，評級增持，認為近期H股股價回調是投資者入市良機。

 

【大行點睇】一文看盡阿里京東績後 大行最新評級和目標價

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撰文 : 周兆邦

贛鋒鋰業（01772） 港股

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