【大行點睇】花旗指阿里健康增速放緩為預期之內　惟仍認為集團屬「高風險」股份

花旗發表研究報告指，阿里健康（00241）2022財年上半年收入按年升31％至94億元人民幣，淨虧損2.32億元人民幣，去年同期淨利潤錄2.83億元人民幣，又指阿里健康收入增速放緩為預期之內，予目標價50港元及買入評級。該行指，予公司「高風險」評級，可能妨礙股價達到目標價的下行風險包括，未能與阿里巴巴集團保持密切聯繫，互聯網醫療行業的政策阻力較大，新興業務板塊的不確定性及品牌風險等。

【大行點睇】一文看盡阿里京東績後 大行最新評級和目標價

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