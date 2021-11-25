  • 23°C
香港時間 : 20211125日 (四) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】屯門平價上車之選　前港姐亦曾投資　單位連裝修可即買即住

股樓投資 16:50 2021/11/25

分享：

新一份《施政報告》提出的北部都會區發展計劃，雖然未有納入屯門，但由於屯門毗鄰北部都會區，所以坊間普遍認為，屯門樓市能受惠其中，加上屯馬綫通車，區內交通愈來愈好。今次介紹的屋苑為屯門菁雋，連前港姐冠軍麥明詩亦有投資過。

單位為低層19室，實用面積227平方呎，一房間隔，現叫價450萬元，最大賣點是入伙不久，而且有裝修，可即買即住。 

單位相

    點擊圖片放大
    +4
    +3
放盤單位 屯門菁雋低層19室（物業編號：AN224177 ） 
實用面積 227平方呎
間隔 一房
叫價 450萬元
賣點 低首期上車、方便之選、有裝即住 

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰  

https://bit.ly/3nRXyxy

註︰  

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

【iM Cafe】中港通關在望 潛在受惠股逐個捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 菁雋 祥益地產

上一篇文章

【全民派1萬】現金發放計劃12月31日截止登記 至今逾650萬人已領取1萬元

下一篇文章

【2022年部署】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】短炒啟德居屋賺到笑　單位連靚裝　兩年半勁賺1.1倍
【有相睇】短炒啟德居屋賺到笑　單位連靚裝　兩年半勁賺1.1倍
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款