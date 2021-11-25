【帶你睇盤】屯門平價上車之選　前港姐亦曾投資　單位連裝修可即買即住

新一份《施政報告》提出的北部都會區發展計劃，雖然未有納入屯門，但由於屯門毗鄰北部都會區，所以坊間普遍認為，屯門樓市能受惠其中，加上屯馬綫通車，區內交通愈來愈好。今次介紹的屋苑為屯門菁雋，連前港姐冠軍麥明詩亦有投資過。

單位為低層19室，實用面積227平方呎，一房間隔，現叫價450萬元，最大賣點是入伙不久，而且有裝修，可即買即住。

單位相

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

放盤單位 屯門菁雋低層19室（物業編號：AN224177 ） 實用面積 227平方呎 間隔 一房 叫價 450萬元 賣點 低首期上車、方便之選、有裝即住

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3nRXyxy

註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

【iM Cafe】中港通關在望 潛在受惠股逐個捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機