▲ 政府統計處今（25日）公布10月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年同月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升21.4%%及17.7%。（資料圖片）

政府統計處今（25日）公布10月份對外商品貿易統計數字。與去年同月比較，出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升21.4%和17.7%。

【香港出口】10月份出口貨值升21.4% 亞洲整體出口貨值升22.7%

繼9月份錄得16.5%的按年升幅後，10月份商品整體出口貨值為4,183億元，較上年同月上升21.4%。同時，繼今年9月份錄得23.5%的按年升幅後，10月份商品進口貨值為4,487億元，較上年同月上升17.7%。2021年10月份錄得有形貿易逆差305億元，相等於商品進口貨值的6.8%。

按國家或地區分析，與2020年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升22.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升49.9%）、台灣（升48.5%）、新加坡（升41.6%）和馬來西亞（升35.6%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升21.5%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升19.9%）。



2021年首10個月與2020年同期比較，尤其是英國（升77.3%）、台灣（升46.1%）、韓國（升42.2%）、印度（升30.9%）和內地（升28.2%）。



按主要貨品類別分析，2021年10月份與2020年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增431億元，升30.0%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增99億元，升27.0%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增89億元，升50.2%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增63億元，升10.1%）。然而，「非金屬礦物製品」的整體出口貨值則錄得跌幅（減7億元，跌4.6%）。

中美關係和地緣政治局勢發展 須繼續關注



政府發言人表示，隨着全球經濟復蘇，10月份商品出口繼續錄得強勁的按年增幅，儘管比較基數低亦是部分原因。輸往內地、美國和歐盟的出口均明顯增長，輸往其他主要亞洲市場的出口則見不同程度的升幅。2021年首10個月合計，商品貿易總額達82,993億元，較2018年同期的高位超出12.5%。



展望未來，外部需求進一步恢復應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，許多地方的疫情惡化和供應瓶頸可能會拖慢環球經濟增長。中美關係和地緣政治局勢發展也須繼續關注。政府會密切留意相關情況。

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責任編輯：李智美