【聖誕好去處】荃灣廣場設「怪誕森林奇遇記」聖誕裝置 7大打卡位一覽

距離聖誕節還有一個月，各大商場都加緊布置，新鴻基地產旗下荃灣廣場亦參與其中。由即日起至2022年1月2日，荃灣廣場在L5空中花園塑造「怪誕森林奇遇記」主題聖誕裝置，當中設有7大打卡位，讓各位市民歡聚聖誕。

「怪誕森林奇遇記」由阿根廷的國際知名當代藝術家Javier Gonzalez Burgos設計，當中最搶眼的必然是長達20米的怪誕劇場，由聖誕鹿帶領大家體驗大合唱演奏、木偶劇、坐上聖誕鹿車感受怪誕氣氛，與此同時，亦設5米高巨型怪誕老人和數之不盡的小動物。

詳情如下：

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責任編輯：羅浩濂