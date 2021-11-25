  • 24°C
香港時間 : 20211126日 (五) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM人物專訪】航空科技X教育 冀優化並培育學生

iMTV＋ 21:52 2021/11/25

分享：

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+ 

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

記者：羅浩濂

欄名 : iM人物專訪

最新專欄文章 更多

【iM人物專訪】「三底」將至 明年港股贏面大
2021/11/21
【iM人物專訪】「三底」將至 明年港股贏面大
【iM人物專訪】保險業界競爭巨大 開展家族辦公室業務拓藍海
2021/11/18
【iM人物專訪】保險業界競爭巨大 開展家族辦公室業務拓藍海
【iM人物專訪】疫情下保險業內地客人數銳減 如何帶領團隊出困境
2021/11/18
【iM人物專訪】疫情下保險業內地客人數銳減 如何帶領團隊出困境
【iM人物專訪】衝破疫情困境 eBay3招助本地中小企
2021/11/12
【iM人物專訪】衝破疫情困境 eBay3招助本地中小企
【iM人物專訪】 贊助港隊奧運代表團逾10年 FILA港澳及新加坡總經理廖寶賢：重視運動多於「造星」
2021/11/12
【iM人物專訪】 贊助港隊奧運代表團逾10年 FILA港澳及新加坡總經理廖寶賢：重視運動多於「造星」
IPO 股票 航空 航空科技 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
【有相睇】移民業主遇誠意買家　新都城363呎「眼鏡房」有價講　意頭價698萬沽
【有相睇】移民業主遇誠意買家　新都城363呎「眼鏡房」有價講　意頭價698萬沽
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
市區地大平賣　新世界財團趁機執筍貨　79.5億接手佳兆業啟德地
市區地大平賣　新世界財團趁機執筍貨　79.5億接手佳兆業啟德地
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款