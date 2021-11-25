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【藝術市場】全球財富激增帶動藝術市場　紐約秋季藝術品拍賣創歷史新高

商業 16:25 2021/11/25

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紐約秋季藝術品拍賣創下歷史新高，收藏家的喜好範圍覆蓋了經典的保羅·塞尚（Paul Cézanne）和梵高（Vincent van Gogh）作品，到與NFT相關的影片雕塑作品。（法新社圖片）

由於全球財富激增，通脹憂慮加劇，以及對收藏品的熱潮持續，這些因素帶動了藝術品的需求和價格。紐約秋季藝術品拍賣創下歷史新高，收藏家的喜好範圍覆蓋了經典的保羅·塞尚（Paul Cézanne）和梵高（Vincent van Gogh）作品，到與NFT相關的影片雕塑作品。

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根據Pi-eX的數據，紐約秋季藝術品中有32件作品，以超過2000萬美元（約1.5億港元）價格出售，54件作品以超過1000萬美元（約7800萬港元）價格出售。佳士得（Christie’s）、蘇富比（Sotheby）和飛利浦（Phili）在兩周內的總銷售額為26.5億美元（約206.6億港元），打破了2014年秋季25.9億美元（約202億港元）的紀錄。

美國銀行（Bank of America）專業部門主管Evan Beard表示，受低利率、股市財富效應、通脹貨幣政策，以及加密貨幣的推動，目前的藝術市場情緒高漲。

梵高1889年作品　以7140萬美元賣出

據CNBC報道，今年貢獻主要銷售額的兩大藝術系列，為佳士得的Cox和蘇富比的Macklowes系列。由已故石油大亨Edwin L. Cox擁有的Cox 系列，銷售總額達3.32億美元（約25.9億港元）。當中包括著名藝術家梵高（Vincent van Gogh）於1889年的作品「Cabanes de bois parmi les oliviers」，售價近7140萬美元（約5.6億港元），超出估價2倍。

NFT作品貢獻良多

另外，NFT作品對秋季拍賣的銷售額亦貢獻良多。數碼藝術家Mike Winkelmann一個名為「NFT-powered」的雕塑，於佳士得以2900萬美元（約2.3億港元）價格出售。該雕塑是一個3D，高7英尺的數字燈箱，燈箱由四個LED螢幕製成，展示宇航員在不斷變化的景觀中漫步的畫面。成為繼Beeple的「Everydays：The First 5000 Days」之後，第二高價格出售的NFT作品。

該作品的買家是專研加密貨幣、瑞士風險投資專家Ryan Zurrer，他在Twitter上稱讚Beeple為「有遠見的創新作品，成功為加密貨幣和藝術市場注入新能量」。

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責任編輯：李智美

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