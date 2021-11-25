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【本地藝術】Lalamove夥4位本地藝術家設計全新貨車　6個月遊走港九新界（多圖）

商業 16:50 2021/11/25

分享：

Lalamove貨車由今日起，將會出現全新面貌。Lalamove今次與4位本地藝術家聯乘，包括癲噹、PureHay Art（禧之插畫世界）、Thomas napoleon 及華戈，推出全新設計的Lalamove貨車。

【半導體投資】三星於德州興建半導體工廠　直接創造2,000個高科技職位

適逢Lalamove成立8週年，該企與癲噹、PureHay Art（禧之插畫世界）、Thomas napoleon 及華戈合作，將8架貨車變成期間限定流動藝術品，改變大家對貨車的想像。他們以Lalamove品牌顏色─橙色為主調，再將Lalamove司機伙伴為客戶運送各式各樣物品的故事，創作與別不同的車身圖案。由今日起，該8架貨車將會連續6個月遊走港九新界，為各區市民送上本地藝術。

    點擊圖片放大
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期間限定Lalamove藝術貨車將於12月5日（星期日）下午1時至5時正，於尖沙咀海防道出現，屆時癲噹貓更會現身與大家見面影相。

同時，Lalamove 亦誠邀大眾一同欣賞藝術貨車，由今日至12月15日期間，只要影低任何一款貨車，將照片發佈至Instagram並標籤@lalamovehk帳戶，分享聖誕節想透過Lalamove送甚麼禮物給親友，最後再加上標籤「#LALAMOVE直送本地藝術」，即有機會獲得神秘禮物一份。

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責住編輯：葉泳珊

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