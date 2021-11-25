【新股IPO】Lalamove 為8貨車設計新形象　指定期間打卡有機會獲獎

準備在港上市的送貨平台 Lalamove適逢成立八週年，公司找來4位不同風格的本地藝術家合作，為Lalamove貨車設計新形象，將8架貨車打造成期間限定流動藝術品，連續6個月遊走港九新界。在指定期間，只要影低任何一款貨車發布社交平台，即有機會獲獎。

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上述4位本地藝術家包括：癲噹、PureHay Art（禧之插畫世界）、Thomas napoleon 及華戈。他們以Lalamove品牌顏色 — 橙色作主調，再將Lalamove司機伙伴為客戶運送各式各樣物品的故事，創作與別不同的車身圖案，呈現Lalamove快捷可靠的服務和多元化的品牌特色。

Lalamove指出﹐於11月25日至12月15日期間，只要影低任何一款貨車，將照片發布至Instagram並標籤@lalamovehk帳戶，分享聖誕節想透過Lalamove送甚麼禮物給親友，最後再加上標籤「#LALAMOVE直送本地藝術」，即有機會獲得神秘禮物。

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另外，期間限定Lalamove藝術貨車將於12月5日（星期日）下午1時至5時正，於尖沙咀海防道出現，屆時癲噹貓更會驚喜現身。

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