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【新股IPO】Lalamove 為8貨車設計新形象　指定期間打卡有機會獲獎

Hot Talk 16:09 2021/11/25

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準備在港上市的送貨平台 Lalamove適逢成立八週年，公司找來4位不同風格的本地藝術家合作，為Lalamove貨車設計新形象，將8架貨車打造成期間限定流動藝術品，連續6個月遊走港九新界。在指定期間，只要影低任何一款貨車發布社交平台，即有機會獲獎。

    點擊圖片放大
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*重溫今早《ET開市直擊》【按此－附time code】

Lalamove最快月底在港提交上市申請　美銀及建銀國際任保薦人【下一頁】

上述4位本地藝術家包括：癲噹、PureHay Art（禧之插畫世界）、Thomas napoleon 及華戈。他們以Lalamove品牌顏色 — 橙色作主調，再將Lalamove司機伙伴為客戶運送各式各樣物品的故事，創作與別不同的車身圖案，呈現Lalamove快捷可靠的服務和多元化的品牌特色。

Lalamove指出﹐於11月25日至12月15日期間，只要影低任何一款貨車，將照片發布至Instagram並標籤@lalamovehk帳戶，分享聖誕節想透過Lalamove送甚麼禮物給親友，最後再加上標籤「#LALAMOVE直送本地藝術」，即有機會獲得神秘禮物。

極兔速遞香港IPO前融資　估值升至200億美元、料最快首季來港【下一頁】

另外，期間限定Lalamove藝術貨車將於12月5日（星期日）下午1時至5時正，於尖沙咀海防道出現，屆時癲噹貓更會驚喜現身。

相關文章：【初創企業】Lalamove推獎賞計劃　儲分可換迪卡儂、HKTVmall、百佳等優惠券

【新股IPO】物流公司Lalamove傳美國秘密提交上市申請 籌至少78億元

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