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【ET講股通】梁耀康：等埋美團（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:10 2021/11/25

分享：

港股結束五連跌後再再連升兩日，今早再輕微高開14點，早段一度跌逾百點，惟阿里巴巴  （09988）  、騰訊  （00700）  等科技股反彈下，大市回升。恒生指數尾市升約55點，報24741點；科指升1.2%，報6364點。獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析港股走勢。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

Time code

00：00 - 港股市況速覽　等待美團 （03690） 業績
01：10 - 電子煙股炒起　教育股上揚
02：33 - 賭股獲大行看好
03：51 - 科技股開始回穩　談阿里巴巴 （09988） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、騰訊 （00700）
05：43 - 美團 （03690） 業績若符預期　料可檼住大市
07：10 - 下周一期結料為港股帶來新方向
09：30 - 年底前部署向上機會較大
11：36 - 醫美股可留意　談完美醫療 （01830） 、醫思健康 （02138）
16：54 - 港股收市市況速報
17：20 - 觀眾問股：小米 （01810） 現價可買嗎
20：52 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 冇貨可以吼嗎
23：55 - 觀眾問股：北控清潔能源 （01250） 前景點睇
25：55 - 觀眾問股：山高金融 （00412） 前景點睇
28：42 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 可以吼嗎
32：44 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 高位買可以溝貨嗎

＊重溫今早《ET開市直擊》【按此－附time code】

******

恒指全日收報24740點，升54點，大市總成交1,086億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股續陷悶市，在24500至24800之間爭持，靜待美團 （03690） 明天放榜後，大市看能否走出單邊走勢。

資金持續湧入個別板塊，電子煙股思摩爾 （06969） 升3.1%，綫上教育股新東方在綫 （01797） 升3.5%，思考樂 （01769） 升17.4%。濠賭股延續升勢，銀娛 （00027） 升1.3%，金沙中國 （01928） 升2.4%。科技股回穩，阿里巴巴 （09988） 升2.7%，嗶哩嗶哩 （09626） 升4.8%，騰訊 （00700） 升1.2%。

以上俱為早前受政策陰霾打擊之板塊。若美團業績未有令市場驚嚇，將有助大市築底。資金面方面，人民銀行開始慢慢向市場淨投放資金。事實上，內地年結前貨幣政策通常較寬鬆，港股向上機會始終較向下機會稍高。因此，未來數天走勢甚關鍵，相信將出現明顯方向。

醫美股亦可留意，完美醫療 （01830） 升7.6%，醫思健康 （02138） 升4.7%。此板塊早前受政策打擊，目前經營已回穩，有機會獲資金流入，惟要留意上述兩股下周一放榜。

展望後市，相信資金續在個別板塊間流轉，港股大跌機會不大。

【「ET講股通」問股環節，包括︰小米、金風科技、北控清潔能源、微創醫療、比亞迪、信義光能︰立即觀看

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

******

 

欄名 : ET講股通

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