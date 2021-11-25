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【互聯互通】證監會梁仲賢：未來互聯互通會豐富人民幣計價產品

股市 17:34 2021/11/25

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【互聯互通】證監會梁仲賢：未來互聯互通會豐富人民幣計價產品

證監會市場監察部執行董事梁仲賢出席證監會論壇時表示，未來互聯互通會從風險管理、人民幣計價產品兩大方向豐富。證監會早前宣布和港交所、金管局就人民幣計價產品展開可行性研究，梁仲賢稱，目前香港市場沒有監管關卡阻礙發行人、金融機構推人民幣計價產品，但市場只有少量相關產品，會從加強推廣出發。

他指出，滬深港通發展7年以來，國際和香港投資者累計持有約1.5萬億元人民幣，北向交易持續擴大，7月至今日均成交相當於港股成交約62%，形容北向交易已是香港本土市場部分。

證監會展示，互聯互通北向交易成交不斷增長，最新日均成交已相當於港股成交逾60%。

中證監：支持企業以香港為首要上市地　「不認為中概股在美國除牌是好事」【下一頁】

梁仲賢指，香港市場有更多人民幣產品有利香港成為人民幣中心，加快人民幣國際化，使用人民幣可令內地投資者毋須面對匯兌風險，改良南向交易。

他形容，發展人民幣計價產品沒有「簡單直接（straightforward）」的方法，但透露會在短期內交代可行研究進展。

在風險管理產品方面，梁仲賢重申，目前國際投資者經滬深股通持有逾萬億元人民幣A股資產，上月推出的MSCI互聯互通A50期貨是很好的起點，當未來香港有更多風險管理工具，將有利國際投資者對持有A股資產有更大信心，利好國際資金長期經香港港入內地。

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記者：麥德銘

港股 證監會 人民幣國際化 互聯互通

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