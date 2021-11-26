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【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得

理財智慧 09:00 2021/11/26

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本港私人樓價持續高企，不少公屋住戶「上車」無望，索性把公屋重新裝修，讓兒子與媳婦一起住，是次介紹的單位位於上水天平邨，實用面積約381平方呎，工程花了3至4個月時間完成，合花了41萬全屋大改造。

戶主一家三口原本住在單位內，由於兒子準備結婚，他們打算把房子重新裝修一下當婚房，一家四口居住在這裡，因此找上昇懋設計工程有限公司為單位打造出偏向摩登現代風格，配以淺色傢俬為主，簡潔又不失時髦。另外，年輕夫婦希望有部份牆身可作影相「打卡」之用，故設計師用了近年很流行的藝術漆作點綴。

戶主希望有一個舒適的環境，一進門看到一個淺棕色的沙發，為了有明顯的顏色對比，設計師以深棕色電視牆，輔以金黃色間條設計，營造出雍容華貴的居住空間。單位的窗戶原本帶有窗花，經改造後安裝新的窗戶，既方便清潔又採光度十足。透過光線投進飯廳和廚房，令整體空間看起來寬敞明亮。

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廚房利用了玻璃趟門作區間，好處是採光度增加了不少，使整體一體化，在視覺上空間感增加了不少。設計師坦言：「既然客人渴望有一個開放式廚房，但不想有很多油煙，玻璃趟門就是最佳的阻隔作用。若果邀請朋友來家中吃飯，一打開玻璃趟門頓時增加飯廳空間。」另外，櫥櫃用了較淺棕色配上黑色光面吊櫃，創造出強烈的對比度，而選用仿雲石紋的瓷磚，易於清潔和保養。洗手間方面，仿大理石的瓷磚與廚房的磚牆互相呼應，加上不規則石牆，打破原先洗手間的沉悶氛圍。

 

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費用：

清折：約 $20,000
泥水：約 $80,000
水電：約 $60,000
油漆：約 $30,000
傢俬：約 $150,000
鋁窗/玻璃趟門：約 $50,000
雜項：約 $20,000
總支出：約 $410,000

 

圖片由 昇懋設計工程有限公司 提供

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責任編輯：陳頌潔

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