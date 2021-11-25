▲ 【新股IPO】極兔速遞香港IPO前融資 估值升至200億美元、料最快首季來港

外電引述知情人士今日稱，印尼快遞公司極兔速遞（J&T Express）在最新一輪融資中獲得了25億美元的投資，為公司估值約200億美元。極兔速遞計劃赴香港IPO（首次公開招股）﹐預計最快於明年第一季度在香港上市。

騰訊有份

消息指，在最新一輪融資中，極兔速遞的主要支持者博裕投資（Boyu Capital）、高瓴資本（Hillhouse Capital）和紅杉資本中國（Sequoia Capital China），以及騰訊 （00700） 參與了投資。今輪融資還吸引了包括海納亞洲創投基金（SIG China）在內的新投資者。SIG China是海納國際集團（Susquehanna International Group）的中國投資部門。

極兔速遞的此次融資，也正值該公司尋求在中國和拉丁美洲擴張之際。極兔速遞總部位於雅加達，是一家科技創新型互聯網快遞物流企業，由企業家Jet Lee和Tony Chen於2015年創立。

據該公司網站介紹，極兔速遞的業務已擴展到馬來西亞、越南、印度尼西亞、泰國、新加坡、柬埔寨和中國等國。當前，極兔速遞擁有逾35萬名員工。

4月融資後估值78億美元

今年4月，極兔速遞曾融資18億美元，由博裕投資領投，紅杉資本和高瓴資本跟投，融資後估值為78億美元。

極兔速遞據報此前計劃在美國上市，融資約10億美元。但今年8月底有報道稱，極兔速遞調整了上市計劃，擬明年赴香港IPO。

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