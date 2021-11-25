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【2022年部署】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股

股樓投資 16:13 2021/11/25

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中信證券較早前發表2022年港股展望策略報告，以《價值崛起》為題。該行指，以本港上市股份為首的海外中資股，估值已屆歷史底部，相對A股的折讓亦達歷史底部。相信市場已充分甚至過份反映負面情緒。展望明年，對行業的監管政策料趨向常態化，有利估值修復，尤其是面對政策強監管的行業和產業鏈。同時，中信證券認為碳中和目標推動產業升級，過去多年投入大量資本開支的行業包括動力電池、光伏、軍工和半導體等，未來數年業績料進入收成期，由於上述行業估值偏高，關注點將落在業績增長的持續性及估值的匹配程度。

中港傳下月通關 18大本地受惠股逐個捉  詳情請看【下一頁

明年投資策略上，中信證券認為可聚焦於三條主線，包括消費品加價、碳中和及數字化創新轉型。除了位處行業高景氣度的股份，個別高派息及低估值的股份也值關注。該行明年看好20隻本港上市的中資股，以及貴州茅台(滬：600519)、邁瑞醫療(深：300760)等A股。

中信證券明年看好20隻港股一覽：

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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