【職場熱話】打工仔因家事請辭 離職前被同事刁難 安排座位連電腦都冇

打工仔遞上辭職信後，最少有一個月的通知期，如果繼續留在公司的確不好受，但提早離開公司要賠償代通知金，到底應該怎麼辦？最近有一名網民在《香港討論區》發文指，自己因為家事需向公司請辭，距離通知期還有一些時間，但他卻被行政同事刁難，例如：批評他的設計工作、安排他與另一名同事共用一張枱等等。對於這些做法，他困惑詢問：「這是甚麼玩法？」

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多數網民覺得既然公司當樓主透明，不如等時間慢慢過，平日上班玩手機、消磨時間，有人安慰樓主：「不要理會，收到尾糧就離開公司。」、「只是坐在辦公室，不用做就發工資，多麼好呢！」，另有人不解為何樓主需要電腦，「你要電腦做甚麼？」、「既然你辭職，你要求電腦做甚麼？」

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責任編輯：陳頌潔