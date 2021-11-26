  • 20°C
香港時間 : 20211126日 (五) 09:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】打工仔因家事請辭 離職前被同事刁難 安排座位連電腦都冇

理財智慧 09:00 2021/11/26

分享：

打工仔遞上辭職信後，最少有一個月的通知期，如果繼續留在公司的確不好受，但提早離開公司要賠償代通知金，到底應該怎麼辦？最近有一名網民在《香港討論區》發文指，自己因為家事需向公司請辭，距離通知期還有一些時間，但他卻被行政同事刁難，例如：批評他的設計工作、安排他與另一名同事共用一張枱等等。對於這些做法，他困惑詢問：「這是甚麼玩法？」

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【職場熱話】 大廈保安員「真人不露相」 一聊天先知底細 財力引人嘩然    【下一頁

多數網民覺得既然公司當樓主透明，不如等時間慢慢過，平日上班玩手機、消磨時間，有人安慰樓主：「不要理會，收到尾糧就離開公司。」、「只是坐在辦公室，不用做就發工資，多麼好呢！」，另有人不解為何樓主需要電腦，「你要電腦做甚麼？」、「既然你辭職，你要求電腦做甚麼？」

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

經濟 設計 辭職 行政 香港

上一篇文章

【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得

下一篇文章

【理財熱話】擺酒遇餐廳特別要求 列明封「3個喜氣紅包」給員工 家屬驚訝：以前結婚從沒遇過
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【有相睇】移民業主遇誠意買家　新都城363呎「眼鏡房」有價講　意頭價698萬沽
【有相睇】移民業主遇誠意買家　新都城363呎「眼鏡房」有價講　意頭價698萬沽
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款