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市區地大平賣　新世界財團趁機執筍貨　79.5億接手佳兆業啟德地

股樓投資 15:15 2021/11/25

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佳兆業集團（01638）陷入債務危機，近期連番出售香港資產套現，繼日前出售屯門住宅地後，近日再變賣啟德地套現，而買方是遠東發展（00035）及新世界（00017）合營的公司。

遠展宣布，與新世界組合營公司，收購商人陳壯榮及佳兆業集團各持有50%權益的迅富國際全部股權，代價79.5億元減去截至完成時於2020年融資協議下未償還本金額30.5億元，及減去待售貸款代價及以代價12.3億元接受待售貸款轉讓。通告指，交易完成後，迅富國際將遠展及新世界合營公司全資擁有。

資料顯示，迅富國際持有啟德第4B區4號地皮，物業地盤面積約為10.4萬平方呎，被指定為私人住宅用途，可建樓面約57.47萬平方呎，以79.48億元計算，每呎樓面地價約1.38萬元。

翻查資料，上述地皮原由高銀金融（00530）於2018年11月以89.07億元投得，但於去年7月轉售予商人陳壯榮，總代價約70.4億元，其後佳兆業集團入股項目。綜合消息人士指出，今次交易已經連地皮的地基工程，按照進度最快2023年已經可以預售樓花，讓資金在短時間內回籠，故此形容是「Quick Win」，因此認為做價屬於合理，亦遠低於當年高銀以89億元購入的地價。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 啟德 新世界發展（00017） 佳兆業集團（01638） 高銀金融（00530） 遠東發展（00035）

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