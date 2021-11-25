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【全民派1萬】現金發放計劃12月31日截止登記 至今逾650萬人已領取1萬元

理財智慧 16:59 2021/11/25

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政府發言人今日（25日）表示，2020/21年度《財政預算案》公布的現金發放計劃自去年6月21日開始接受登記以來，截至今年11月23日，計劃已向超過650萬名合資格的登記人發放每人1萬元。

財富管理公司Lioner在港開設地區總部 未來將集中拓展大中華地區業務：【下一頁

政府發言人表示，現金發放計劃下發放的支票有效期為6個月；如登記人未有在支票發出日期6個月內領取支票，該支票會失效，而新的支票將會自動重發並置於同一郵政局內待領。

如登記人在重發支票發出日期6個月內仍未領取，或已領取支票但未有在其失效前兌現或存入銀行，將被視為放棄領取款項。截至11月23日，尚未領取的重發支票約有3,200張，其中約900張的有效期將於今年內屆滿，有關的登記人應盡快前往其指定的郵政局領取支票。

【望梅止渴】仿真楓葉樹林走進北角海濱花園 各大打卡位彷再遊日本一解思「鄉」之情（多圖）：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

經濟 香港經濟日報 財政預算案

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