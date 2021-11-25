財富管理公司Lioner在港開設地區總部 未來將集中拓展大中華地區業務

財富管理公司Lioner International Group Ltd今日（25日）公布在港開設新辦公室，以作為集團亞洲地區總部，未來會集中拓展大中華地區業務。

Lioner其中一位合夥人陳家俊表示，在香港設點有助集團為亞洲尊貴客戶提供更佳和更全面的服務，「香港位處亞洲的中心，充分了解亞洲文化。我們相信在香港設立辦公室，有利集團更容易和全面了解亞洲客戶的各項需求，為他們提供最佳的金融解決方案。」

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另一位合夥人陳東源補充：「很多亞洲高淨值人士和家庭，包括香港高淨值人士和家庭，均面對着無窮無盡有關傳承計劃的問題和挑戰，並一直尋找如Lioner這些提供綜合和一站式金融服務的企業，以滿足他們的各項需求。」



投資推廣署助理署長吳國才表示：「我們很高興看到Lioner選擇以香港為地區總部，為區內客戶提供其綜合金融服務。香港擁有穩健完善的金融監管制度、高教育水平的人才，並沒有受資金管制的約束，是Lioner在區內經營和管理區內業務的理想地點。」

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責任編輯：潘曉豐