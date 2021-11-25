輝瑞告亞裔前僱員涉盜機密 包括新冠疫苗資料

輝瑞公司起訴1名亞裔前僱員，指對方在準備跳槽到競爭對手公司時，涉嫌盜竊輝瑞機密文件，當中包括新冠疫苗相關資料。輝瑞透露，該亞裔前僱員已在公司任職15年。美國法官批准輝瑞，查閱有關前僱員可能儲存資料設備及帳戶。

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輝瑞（Pfizer）公司周二（23日）入稟美國加州聖地牙哥（San Diego）聯邦法院，起訴其前僱員Chun Xiao Li（音譯：李春曉）盜取機密文件。輝瑞公司表示，Li在未經批准的情況下，利用公司派發的手提電腦及其個人電子設備和帳戶，上傳逾1.2萬份機密文件，行為違反保密協議內容。

輝瑞公司指，文件內容包括旗下新冠疫苗的內部評估及建議、輝瑞與德國合作藥廠BioNTech協議內容，及癌症抗體相關資料等。輝瑞公司指，Li意圖試圖掩蓋盜取行為，甚至另外提供額外手提電腦，在盜竊文件的方式、內容、時間及或可能儲存位置方面誤導公司。

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輝瑞透露，Li已經在公司任職15年，並將在本月29日加入競爭對手Xencor，離職前已任職統計數據部助理總監（associate director of statistics）。輝瑞批評，競爭對手一直在挖角，今年情況尤為嚴重。Xencor公司並未涉及是次訴訟，並拒絕發表評論。

美國地方法官Cathy Ann Bencivengo周二稍後時間頒布命令，臨時禁止Li使用輝瑞機密文件資料，並允許輝瑞公司律師翻查可能儲存資料的帳戶及電子設備。案件聽證會將會在12月9日舉行，報道指法院屆時或會延長禁令。

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責任編輯：李俊儀