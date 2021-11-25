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【半導體投資】三星於德州興建半導體工廠　直接創造2,000個高科技職位

商業 14:47 2021/11/25

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三星電子設廠後，預計將會直接創造 2,000 個高科技工作職位。（法新社圖片）

韓國三星電子（Samsung Electronics）近日宣布，將投入170億美元（約1325億港元），在美國德州興建最先進的半導體工廠。是次投資預計將會直接創造 2,000 個高科技工作職位。

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綜合外電報道，三星於美國德州的半導體工廠估計將會於 2024 年下半年開始營運。一但全面投入營運，將會為當地經濟創造數千個工作崗位。

德州新工廠佔地超過500萬平方米，將是該企第6間半導體「前製程工廠」。隨著新工廠投入運行，將形成韓國3間、美國2間、中國1間工廠的生產體制。 加上三星韓國平澤的最新生產線，此兩個生產據點預計將成為該企全球半導體生產的關鍵地點。

三星能否順利獲補貼？

該公司表示，它選擇德州泰勒市作為其新工廠的原因是基於多種因素，包括靠近三星目前在奧斯汀的製造基地、當地的半導體生態系統，以及政府的支持。據指，三星副會長李在鎔近日與美國政府相關人士，針對補貼問題進行磋商。三星在確認補貼等條件的基礎上，才決定建設新工廠。然而，一眾美國企業中，英特爾（Intel）反對政府向外國企業發放補貼，故三星能否順利獲得補貼仍是未知之數。 

儘管當前半導體短缺的主要原因是疫情、阻礙生產的極端天氣等因素影響，但實際上美國多年來一直在半導體生產方面，亦落後於其他市場。據半導體行業協會的數據，去年美國在全球半導體製造中的份額，下降到只有12%。

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責任編輯：葉泳珊

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