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【ESG】新世界推出「CSV租賃」計劃　租戶達到可持續發展指標　可獲取K Dollar作現金用

理財智慧 18:46 2021/11/25

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新世界發展今日（25日）宣布，推出業界首創的「創造共享價值租賃」計劃，又名「CSV租賃」計劃，計劃鼓勵參與租戶的員工積極投入可持續發展，當他們達致某個預設的可持續發展指標（如節能成效），有關租戶即可獲取K Dollar，供其員工於新世界生態圈內逾450間參與商戶，當作現金即時消費。

新世界發展繼2019年向K11辦公室及零售租戶，推出自願性《可持續租賃約章》後，今次再推出「CSV租賃」計劃，為更多租戶及其員工，提供有關可持續發展的學習機會與實踐活動。租戶簽署參加「CSV租賃」計劃後，將與其他志同道合的租戶一同為減碳目標出力，並可參與一系列推動可持續發展的活動，如廢物回收計劃、健康工作坊等。此外，為促進知識分享，參與「CSV租賃」計劃的租戶更可透過定期舉行的交流活動，緊貼最新的可持續發展資訊與趨勢。

【新世界】鄭志剛談建立K11品牌之道 由當初「辛酸到不得了」到現在走上軌道 未來再開24個K11商場 【見下頁

新世界發展表示，「CSV租賃」計劃以集團的「創造共享價值」（Creating Shared Value, CSV）理念為基礎，是一項凝聚新世界發展、租戶及其員工，共同推動可持續發展舉措的多贏計劃。該集團作為ESG整合的領航者，一直奉行綠色建築設計認證及營運碳減排的宗旨，並承諾於2030年前，實現科學基礎減量目標（協助將全球升溫控制在攝氏1.5度內），以及在2050年達致碳中和的目標。為此，新世界發展將與租戶聯手，致力提升租戶的環保意識，並全力支持他們實踐節能及廢物管理措施，從而於供應鏈上各層面減少碳排放，推行全面的可持續營運方式。

【筍工推介】漁護署招聘農林助理員 頂薪2.5萬元 只要求中學學歷 但要有此一經驗 【見下頁

    點擊圖片放大
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新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「新世界致力鼓勵下一代和業務夥伴一起推動可持續發展。今次這項新計劃成功將利潤和目的一致化，以鼓勵租戶和其員工為環境帶來正面影響，創造共享價值。透過「CSV租賃」計劃，集團會配合相應獎勵，帶動參與租戶實踐能夠令環境和社會可持續發展的營運模式，並鼓勵其員工投入參與。我們衷心期望與新世界生態圈內的夥伴攜手並肩，共同實現碳中和未來。」

「CSV租賃」計劃現接受K11 ATELIER King's Road、K11 ATELIER Victoria Dockside及K11 ATELIER 11 SKIES的租戶報名參與。計劃並會於短期內擴大規模，分階段擴展至新世界發展和K11旗下位於香港的零售及辦公室租戶。

 

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撰文 : 陳楚琨

11 SKIES 碳中和 ESG K11 ATELIER 可持續發展 經濟 鄭志剛 商場 新世界 建築設計

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