IKEA進軍地產界 東京107呎蝸居月租7蚊有齊傢俬

不少國家的年輕人都面對上車難的困境，通脹高企更加重人們生活負擔。瑞典傢俬品牌IKEA宣布進軍日本房地產市場，推出「Tiny Homes」計劃，只需月租99日元（約7港元）就可入住東京107呎的迷你單位，單位内更配備IKEA的傢俬。

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據悉，「Tiny Homes」計劃單位座落於東京新宿區，地理位置優越。IKEA本周於社交媒體Twitter上載了單位平面圖，單位面積雖然僅得107呎，但運用高樓底優勢採取Loft單位設計。

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單位面積小但間隔實用，地下設有小廚房及浴室，更有足夠空間擺放洗衣機。租客只需爬上梯子就可進入閣樓區域入睡。

單位内已有齊IKEA自家品牌的傢俬，而租客要自行繳付水電費。

日媒指「Tiny Homes」計劃單位將以短期租約形式出租，租客可居住至2023年1月15日。民眾需成為IKEA會員，才有資格申請租住單位。

IKEA更特別於新宿及澀谷分店設立辦公室，邀請一向受IKEA粉絲歡迎的藍白色鯊魚角色BLÅHAJ擔任代言人，向顧客推廣「Tiny Homes」計劃。

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責任編輯：鄭錦玲