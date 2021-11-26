【理財熱話】擺酒遇餐廳特別要求 列明封「3個喜氣紅包」給員工 家屬驚訝：以前結婚從沒遇過

新人結婚除了準備紅包給媒婆、伴娘伴郎、兄弟姐妹團和花童外，原來連餐廳員工都要準備？最近有一名網民於社交平台發文表示，她的家人最近要結婚，但婚宴餐廳提前告知家屬，當天要額外準備3封「喜氣紅包」給工作人員。對此，樓主表示：「封紅包是個人意願，其次酒席都有加一服務費。猶記得自己幾年前結婚的時候，沒有額外封紅包給餐廳。」因此，她疑惑地問：「是否現在的餐廳都是這樣的做法？」

從照片可見，紅色紙張上，確切地寫著「#另備喜氣紅包 X3」，不過古怪的是，這一句寫在右下角，若果沒有細心留意的話，很容易被忽略。

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此貼文一出後，引來網民討論，多數人覺得這間餐廳的要求不合理，給紅包與否是由新人決定，而不是餐廳的硬性規定，有人直言「第一次聽到這種情況，自己從沒有遇過。」、「第一次聽到餐廳要給紅包的……那餐廳要包多少給新人？」、「老闆想錢想瘋了。」，不過亦有人提到，婚宴結束後會特別封紅包給「負責主家席的侍應」，但要看新人的意願。

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責任編輯：陳頌潔