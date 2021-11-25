【平板電腦】HMD Global推首款平板電腦Nokia T20　售1,898元起明日正式上市

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疫情下用戶對平板電腦需求不斷增加，為迎合市場需要，負責營運諾基亞的HMD Global宣布推出首款平板電腦Nokia T20。同時該產品亦會在香港發售，其中設有Wi-Fi及WiFi+LTE版本，產品售價為1,898元起。
Nokia T20為HMD Global首款推出的平板電腦，該機配備10.4吋2K屏幕，搭載Android 11系統。電腦儲存空間為4GB+64GB，設有一個MicroSD卡插槽，最高可支援512GB容量。另外，Nokia T20的電池容量達到8,200mAh，可供用家連續15小時上網瀏覽、10小時播放影片等功能，並支援18W快速充電。
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該平板電腦採用與Nokia手機相同的設計概念，同樣提供2年系統升級，以及3年的每月安全更新保證。至於在家庭使用方面，為確保兒童網絡使用安全，Nokia T20配備Google Kids Space兒童模式，家長可通過Family Link家長控制來進行管理。
Nokia T20採用海藍色機身，分別配有WiFi版及WiFi+LTE版本，其中Wi-Fi版本售價為1,898港元，WiFi+LTE版售2,398港元，產品會於明（26日）公開發售。
Nokia T20產品主要規格表
|操作系統
|Android 11
|屏幕
|10.4吋2K畫質
|尺寸
|247.6 x 157.5 x 7.8mm
|相機鏡頭
|800萬像素主鏡頭＋500萬像素前置鏡頭
|儲存空間
|64GB
|充電
|隨機充電器為10W 兼容15W充電
|電池容量
|8,200 mAh
|顏色
|海藍色
責任編輯：李寶如