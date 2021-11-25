【平板電腦】HMD Global推首款平板電腦Nokia T20　售1,898元起明日正式上市

▲ HMD Global宣布推出首款平板電腦Nokia T20，該產品會在香港發售，售價為1,898元起。

疫情下用戶對平板電腦需求不斷增加，為迎合市場需要，負責營運諾基亞的HMD Global宣布推出首款平板電腦Nokia T20。同時該產品亦會在香港發售，其中設有Wi-Fi及WiFi+LTE版本，產品售價為1,898元起。

Nokia T20為HMD Global首款推出的平板電腦，該機配備10.4吋2K屏幕，搭載Android 11系統。電腦儲存空間為4GB+64GB，設有一個MicroSD卡插槽，最高可支援512GB容量。另外，Nokia T20的電池容量達到8,200mAh，可供用家連續15小時上網瀏覽、10小時播放影片等功能，並支援18W快速充電。

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該平板電腦採用與Nokia手機相同的設計概念，同樣提供2年系統升級，以及3年的每月安全更新保證。至於在家庭使用方面，為確保兒童網絡使用安全，Nokia T20配備Google Kids Space兒童模式，家長可通過Family Link家長控制來進行管理。

Nokia T20採用海藍色機身，分別配有WiFi版及WiFi+LTE版本，其中Wi-Fi版本售價為1,898港元，WiFi+LTE版售2,398港元，產品會於明（26日）公開發售。

Nokia T20產品主要規格表

操作系統 Android 11 屏幕 10.4吋2K畫質 尺寸 247.6 x 157.5 x 7.8mm 相機鏡頭 800萬像素主鏡頭＋500萬像素前置鏡頭 儲存空間 64GB 充電 隨機充電器為10W 兼容15W充電 電池容量 8,200 mAh 顏色 海藍色

責任編輯：李寶如