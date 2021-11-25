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三大因素勢改變港股形勢　一旦惡化港股估值要改寫

股市 14:00 2021/11/25

分享：

港股結束五連跌後今早表現靠穩，恒生指數半日收報24714點，升29點。對於港股後市如何，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）指有三大因素要留意，一旦惡化，港股估值勢要改寫。

重溫《ET開市直擊》足本版：按此→港股年底前能否再炒起？ 溫傑為你尋找值搏股！（附time code）

欄名 : 3分鐘睇股

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