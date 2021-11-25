三大因素勢改變港股形勢 一旦惡化港股估值要改寫 股市 14:00 2021/11/25 分享： 港股結束五連跌後今早表現靠穩，恒生指數半日收報24714點，升29點。對於港股後市如何，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）指有三大因素要留意，一旦惡化，港股估值勢要改寫。 重溫《ET開市直擊》足本版：按此→港股年底前能否再炒起？ 溫傑為你尋找值搏股！（附time code） 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 買股票別再分港股、美股了 擇善而從方為買股上策 今日 買股票別再分港股、美股了 擇善而從方為買股上策 泡泡瑪特9992前景點睇？留意潛在監管風險 2021/11/24 泡泡瑪特9992前景點睇？留意潛在監管風險 憧憬電子煙標準規範化 思摩爾6969仍可炒上？ 2021/11/24 憧憬電子煙標準規範化 思摩爾6969仍可炒上？ JS環球生活1691曾跌逾一成失守配股價 兩大不利因素要留意 2021/11/24 JS環球生活1691曾跌逾一成失守配股價 兩大不利因素要留意 快手1024股價業績後急彈高見108.8元 仍有水位炒上談買賣策略 2021/11/24 快手1024股價業績後急彈高見108.8元 仍有水位炒上談買賣策略 財富及資產管理 指數 恒生指數 港股