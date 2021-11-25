【新冠疫苗】普京稱親試噴鼻式 擬明年全球開售

俄羅斯總統普京早前透露自己已接種新冠肺炎疫苗第3針加強劑，他在周三（24日）表示，接種翌日更親身測試由俄羅斯藥廠研發的噴鼻式新冠疫苗，這亦是普京第4次接種新冠疫苗。據悉，俄羅斯打算明年向其他國家出售噴鼻式新冠疫苗。

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普京（Vladimir Putin） 周三與政府官員視頻會議上表示，於周日 （21日）已接種新冠疫苗第3針，翌日自願參與研發俄羅斯疫苗的加馬列亞國家流行病學和微生物學研究中心（Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology，簡稱加馬列亞中心）的噴鼻式疫苗測試。

普京指，以噴鼻式接種疫苗後沒有異常反應，周三早上更如常運動，證明疫苗按照俄羅斯科學家所說的方向發展。當地媒體報道指，俄羅斯衛生部於上月中批准由加馬列亞中心開發的史普尼克5號噴鼻式疫苗的臨床試驗。

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負責資助研發疫苗的俄羅斯國營基金的Russian Direct Investment Fund（RDIF） 行政總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）指，俄羅斯將於明年向其他國家出售噴鼻式新冠疫苗，亦預期世衛專家小組將於12月到訪俄羅斯，檢視「史普尼克5號」（Sputnik V） 新冠疫苗，協助世衛決定是否批准批出疫苗許可。

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責任編輯：郭麗明