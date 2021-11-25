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買股票別再分港股、美股了　擇善而從方為買股上策

股市 13:40 2021/11/25

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美股強勢，港股已死？投資者是否應All-in單邊提升回報？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為你分析後市走向，如何部署買賣操作。

重溫《ET開市直擊》足本版：

欄名 : 3分鐘睇股

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