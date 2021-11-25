【進出口貿易】越南進出口貿易受挫　料進出口總額約5萬億

▲ 越南生產業正逐步回復至疫情前的增長水平。（法新社圖片）

越南是近年其中一個在東南亞的重要生產基地。然而，越南在疫情下面對勞動力短缺、生產線暫停等問題。據外電報道，越南廠商正在努力解決這問題，甚至在逐步回復至疫情前的增長水平。

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越南工業和貿易部預測，今年進出口總額達到6,400億至6,450億美元（約5萬億至5.03萬億港元），有輕微的貿易逆差。並解釋，由於在疫情下面對勞動力短缺、生產材料短缺、物流成本較高等問題。惟強調貿易逆差較少，有賴廠商尤以服裝、紡織和皮革行業，面對疫情下的困難時，仍努力維持生產。

展望至今年年底，該部門期望，能夠回復至疫情前的增長水平。當中，過去出口最強勁的行行業，如電話、電子、機器和配件，預計出口有望增長15%至25%。若按國家或地區計算，預計出口至加拿大、墨西哥和秘魯，將按年增長25%至30%。



不過，越南工業和貿易部也重申，指出企業面臨的主要困難，包括勞動力短缺，尤其是在南部地區，以及生產材料缺乏、物流成本高以及 COVID-19 防控措施的限制。

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責任編輯：馬意文