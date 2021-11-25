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【可持續發展】新世界推「CSV租賃」計劃 　租戶達預設可持續發展目標可獲K Dollar作現金消費

股市 13:28 2021/11/25

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【可持續發展】新世界推「CSV租賃」計劃 　租戶達預設可持續發展目標可獲K Dollar作現金消費

新世界發展 （00017） 宣布，推出業界首創的「創造共享價值租賃」計劃（「CSV租賃」計劃），「CSV租賃」計劃鼓勵參與租戶的員工積極投入可持續發展，當他們達致某個預設的可持續發展指標（如節能成效），有關租戶即可獲取K Dollar，供其員工於新世界生態圈內逾450間參與商戶，當作現金即時消費，既可有助增進租戶與員工之間的溝通，亦能提升新世界生態圈的互聯互動。

鄭志剛指香港要由金融服務轉型向「創造者經濟」【下一頁】

「CSV租賃」計劃以集團的「創造共享價值」（Creating Shared Value， CSV）理念為基礎，是一項凝聚新世界發展、租戶及其員工共同推動可持續發展舉措的多贏計劃。租戶簽署參加「CSV租賃」計劃後，將與其他租戶一同為減碳目標出力，並可參與一系列推動可持續發展的活動，如廢物回收計劃、健康工作坊等。為促進知識分享，參與「CSV租賃」計劃的租戶更可透過定期舉行的交流活動，緊貼可持續發展資訊與趨勢。

新世界承諾2050年達致碳中和

「CSV租賃」計劃現接受K11 ATELIER King's Road、K11 ATELIER Victoria Dockside及K11 ATELIER 11 SKIES 的租戶報名參與。計劃並會於短期內擴大規模，分階段擴展至新世界和K11旗下位於香港的零售及辦公室租戶。

新世界行政總裁鄭志剛表示，透過「CSV租賃」計劃，集團會配合相應獎勵，帶動參與租戶實踐能夠令環境和社會可持續發展的營運模式，並鼓勵其員工投入參與。新世界承諾於2030年前，實現科學基礎減量目標（協助將全球升溫控制在攝氏1.5度內）及在2050年達致碳中和的目標。

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港股 可持續發展 ESG 碳中和 11 SKIES K11 ATELIER 鄭志剛 新世界 新世界發展（00017）

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