【疫市營商】牛陣客人消費金額升10%至15%　3招重塑品牌吸客

▲ 進駐本港的日式火鍋和燒肉店在疫情下，要面對物流延誤、防疫限制、食材成本等隱憂。

進駐本港的日式火鍋和燒肉店在疫情下，要面對物流延誤、防疫限制、食材成本等隱憂。經營6家餐廳品牌的日資企業但馬屋（香港）集團表示，要留住客人，也要與業主、供應商維持良好關係，只有平衡各方的需求，才能長期經營餐廳。

但馬屋（香港）集團總經理葉柏琦（Alky）表示，品牌理念是「Be Happy」，希望讓所有客人、業主、員工與集團合作時，都有幸福感，才能長期維持良好關係。她認為，首先是不拖延，即是不會在限期最後一刻才向業主和供應商，支付租金、貨款。

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她指疫情爆發期間，餐廳生意受挫，但基於過去一直信譽良好，業主也願意減租共度時艱。並續指，集團旗下餐廳選用較優質的海外食材，惟食材供應包括澳洲的肉類，也曾因為疫情而中斷供應。幸好過往與供應商關係密切，聯絡了其他海外國家的供應商供貨。直至後來澳洲牛肉供應回復正常，才轉用澳洲牛肉。

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然而，澳洲牛肉的價格在疫下上升6成。她強調不希望將成本轉嫁給客人，減少客人「幸福感」的同時，令客戶流失、生意減少，故餐廳食物的售價沒有因此而變動；並稱，現時餐廳客人的整體消費金額，也按年增加10%。

展望未來，該集團未來也有意開新店，惟Alky坦言：「概念為先。」並解釋，集團重視質素，以及為客人帶來不同的感覺，新店整體要較現有店舖更好和有變化。

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記者：馬意文